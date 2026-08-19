"배당으로 평생 월급 받으려면?"…대신증권, 고배당 투자전략 공개

AI 핵심 요약beta
- 대신증권이 20일 고배당 포트폴리오 세미나를 연다
- 이경연 연구원이 노벨재단 사례로 전략을 설명한다
- 고배당주로 장기투자와 현금흐름 관리법을 소개한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
고배당 포트폴리오·현금 흐름 전략 제시
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 대신증권이 고배당주를 활용한 장기 투자 전략을 소개하는 온라인 세미나를 연다. 노벨재단의 자산운용 사례를 바탕으로 꾸준한 배당수익을 만드는 포트폴리오 구성법과 자산관리 전략을 설명할 예정이다.
대신증권은 오는 20일 오후 4시 자사 유튜브 채널 '대신TV'에서 '고배당 포트폴리오 전략-나만의 노벨 재단 만들기'를 주제로 마켓인사이트 라이브 세미나를 진행한다고 19일 밝혔다.
이번 세미나는 고배당주를 활용해 장기 투자 포트폴리오를 구축하고 안정적인 현금흐름을 확보하는 자산관리 전략을 소개하기 위해 마련됐다.
강연은 이경연 대신증권 연구원이 맡는다. 노벨재단의 자산운용 사례를 바탕으로 장기 자산 증식에 적합한 포트폴리오 구성 방법과 고배당 투자 전략을 설명하고, 배당을 활용한 현금흐름 관리 방안도 함께 소개할 예정이다.
최근 증시 변동성이 이어지면서 안정적인 배당수익을 기대할 수 있는 고배당주에 대한 관심도 높아지고 있다. 고배당 투자 전략은 주가 상승뿐 아니라 배당을 통한 현금흐름을 함께 추구할 수 있어 은퇴 준비와 장기 자산관리 수단으로 활용되고 있다.
세미나는 대신TV에서 누구나 무료로 시청할 수 있다. 대신증권 모바일트레이딩시스템(MTS) 크레온과 사이보스에서 사전 신청한 고객에게는 세미나 자료와 일정 안내를 앱 푸시, 카카오톡 알림톡 또는 문자메시지(SMS)로 제공한다.
김광민 대신증권 영업지원센터장은 "고배당 투자에 대한 관심이 높아지는 만큼 장기적인 관점에서 포트폴리오를 구성하는 데 도움이 될 내용을 준비했다"며 "이번 세미나를 통해 고배당주를 활용한 투자 전략과 자산관리 노하우를 얻어가길 바란다"고 말했다.
plum@newspim.com