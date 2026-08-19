SK매직, 18개월 구독료 반값 혜택 담은 '메가 아이스 페스타' 진행

AI 핵심 요약beta
- SK매직이 19일 메가 아이스 페스타를 시작했다.
- 얼음정수기 구독 고객에 18개월 반값 혜택을 준다.
- 타사 교체 땐 35만 포인트를 제공했다.
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공식몰 구독 시 추가 혜택
[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = SK매직은 여름 성수기를 맞아 '메가 아이스 페스타(MEGA ICE FESTA)'를 이달 말까지 진행한다고 19일 밝혔다.
이번 행사는 사계절 필수 가전으로 자리 잡은 얼음정수기 수요에 맞춰 고객에게 실질적 혜택을 제공하고자 기획됐다. 기간 중 '메가 아이스 얼음정수기' 및 '메가 아이스 얼음정수기 미니'를 구독하는 고객에게 대규모 할인과 적립 혜택을 제공한다.
우선 행사 대상 제품 구독 시 18개월간 구독료 50% 할인과 함께 네이버페이 최대 3만 포인트를 지급한다. 자사 공식몰인 'SK매직몰'을 통해 다이렉트 구독을 신청할 경우 3개월분 구독료에 해당하는 포인트를 추가 제공한다.
타사 제품 이용 고객을 위한 보상 프로그램도 마련했다. 타사 정수기에서 SK매직으로 교체 구독 시 '환승 리워드'를 통해 네이버페이 35만 포인트를 제공하여 전환 부담을 줄였다.
프로모션 대상인 MEGA ICE 얼음정수기는 일반 얼음보다 2배 이상 큰 메가 아이스(약 25g)를 만들어내 얼음이 쉽게 녹지 않는 것이 특징이다. 일일 최대 5.7kg의 제빙 능력과 1.1kg 대용량 아이스룸, 얼음물 기능 등을 갖췄다.
함께 선보인 MEGA ICE 얼음정수기 mini는 폭 19.5cm의 슬림한 디자인으로 공간 활용도를 높였다. 동급 최대 수준인 11g 얼음을 제공하며 일일 최대 4.1kg 제빙이 가능하다. 사용자 취향에 따라 얼음 크기(11g, 9g)를 선택해 사용할 수 있다.
SK매직 관계자는 "앞으로도 고객 가치를 최우선으로 삼아 일상 속 편의를 더할 수 있는 다양한 혁신 제품과 프로모션을 지속적으로 선보일 것"이라고 강조했다.
한편 구독 이벤트에 관한 자세한 내용은 공식 온라인몰 'SK매직몰'이나 대표 전화번호를 통해 확인할 수 있다.
stpoemseok@newspim.com