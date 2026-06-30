LG디스플레이, 온실가스 67% 감축…ESG 리포트 발간

AI 핵심 요약beta
- LG디스플레이가 30일 2026 ESG 리포트를 발간했다
- 환경·사회·지배구조 전반 성과와 목표를 제시했다
- 국문·영문으로 순차 발간해 홈페이지에 공개했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG디스플레이가 지난해 ESG 경영 활동 성과와 향후 목표를 담은 '2026 ESG 리포트'를 30일 발간했다. 15번째 발간된 보고서다.
환경 분야에서 LG디스플레이는 2018년 대비 온실가스 배출량을 67% 감축했다. 2030년 목표인 53%를 초과 달성한 수치다. 친환경 설비 투자 확대와 인공지능(AI) 기반 설비 운영 최적화를 통해 달성했다.
제품 생애주기 전 과정의 환경영향을 평가하는 '전 과정 평가(LCA)'도 강화했다. 2024년부터 신규 IT 시스템을 구축해 데이터 수집·분석 효율성을 높였으며, 지난해에는 전체 판매 제품의 68%까지 평가를 확대했다.
사회 분야에서는 지속가능한 공급망 구축에 집중했다. 협력사를 대상으로 ESG 역량 제고 프로그램을 운영하고 'ESG 공급망 행동규범' 교육을 실시했다. 금융, 기술 협력, 의료 복지 분야의 상생 협력 프로그램도 진행 중이다.
지배구조 분야에서는 투명성과 책임성을 기반으로 한 체계를 구축했다. 지난해 컴플라이언스 제보 절차 개선 프로젝트를 통해 내부 제보 범위를 확대하는 등 준법 관리 체계를 고도화했다. 정보보안을 핵심 영역으로 새롭게 추가해 관리 체계를 강화하고 있다.
이 같은 성과를 바탕으로 S&P 글로벌의 다우존스 지속가능경영지수(DJBIC) 평가에서 3년 연속 아시아퍼시픽 지수에 편입됐다. 글로벌 ESG 평가 기관 에코바디스(EcoVadis)의 지속가능성 평가에서도 상위 1% 기업에 부여하는 최상위 등급 '플래티넘'을 2년 연속 획득했다.
리포트는 국문과 영문으로 순차 발간되며 LG디스플레이 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
kji01@newspim.com