LG디스플레이, OLED 색·밝기 정확도 인증 획득

AI 핵심 요약beta
- LG디스플레이가 22일 인터텍의 OLED 색·밝기 정확도 인증을 세계 최초로 획득했다.
- 모니터와 TV용 대형 OLED가 제작자 의도를 정밀하게 재현함을 인정받았다.
- OLED는 자발광 방식으로 색 간섭과 번짐을 차단해 LCD보다 정확도가 높았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG디스플레이가 글로벌 인증업체 인터텍으로부터 유기발광다이오드(OLED) 디스플레이의 색·밝기 정확도 인증을 세계 최초로 획득했다고 22일 밝혔다.
이번 인증은 모니터와 TV 등 대형 OLED 전 제품이 원작자가 의도한 색과 밝기를 정확하게 구현할 수 있다는 점을 인정받은 것이다. 기존 화질 평가가 색 표현 범위나 화면 밝기 등 단순 스펙 중심이었다면, 이번 인증은 실제 콘텐츠 제작자의 의도를 얼마나 정밀하게 재현하는지를 정량적으로 검증했다는 점에서 의미가 있다.
인터텍은 테스트 패턴을 활용해 화면 속 특정 위치의 색과 밝기 변화를 측정하고 수치화했다. 측정 결과 LG디스플레이 OLED 패널은 색 정확도 100%, 밝기 정확도 100%, 색 간섭 없음을 동시에 기록했다. 이는 시청 환경이나 콘텐츠 종류와 관계없이 원작자가 의도한 색과 밝기를 정확하게 전달한다는 의미다.
같은 방식으로 측정한 LCD 제품들은 색·밝기 정확도에서 100%에 미치지 못했다. 백라이트에 의존하는 LCD는 밤하늘의 별이나 불꽃놀이 같은 고명암비 콘텐츠 표현 시 밝은 부분의 밝기가 낮게 측정됐다. RGB LED를 사용하는 일부 프리미엄 LCD TV는 배경색에 따라 사물의 색상이 왜곡되는 한계를 보였다.
이러한 차이는 디스플레이의 발광 방식 때문이다. LCD는 백라이트 광원을 구역별로 제어하는 구조로 인해 빛이 인접 구역으로 새어나간다. 반면 OLED는 수백만 개의 픽셀이 독립적으로 스스로 빛을 내는 자발광 방식으로 구동돼 빛의 번짐과 색 간섭을 원천적으로 차단한다.
kji01@newspim.com