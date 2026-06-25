LG디스플레이, 미취업 청년 100명 직무교육 실시

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

8월부터 3개월간 디스플레이·AI 기초부터 실전까지

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG디스플레이가 만 34세 이하 미취업 청년 100명을 대상으로 직무교육 프로그램을 개설한다고 25일 밝혔다.

'렛츠 그로우 위드 LG디스플레이'라는 이름의 이 프로그램은 산업통상부와 고용노동부가 추진하는 'K-뉴딜 아카데미' 사업의 일환이다. 기업이 주도적으로 직업능력 개발 프로그램을 설계·운영하는 실무 중심의 인재 양성 활동이다.

LG디스플레이 파주사업장 전경. [사진=LG디스플레이]

교육은 8월부터 약 3개월간 진행되며, 신청은 7월 16일까지 LG디스플레이 뉴스룸을 통해 받는다. 교육 과정은 진로 설계를 돕는 '기본 역량'과 AI 활용 스킬 및 디스플레이 실전 기술을 배우는 '전문 역량' 프로그램으로 구성된다. 현직자 직무 멘토링, 자기소개서 컨설팅, 모의 면접 등 구직 활동 전반을 지원하는 프로그램도 함께 제공된다.

강사진은 디스플레이 분야에서 10년 이상 경력을 지닌 책임급 연구원들과 관련 분야 전문가들로 구성했다. 비전공자도 기초부터 배울 수 있도록 설계돼 스펙이나 경력 공백에 관계없이 누구나 참여할 수 있다.

선발된 교육생에게는 월 30만 원의 청년수당이 지급되며, 수료생에게는 공식 수료증과 LG디스플레이 패널이 사용된 전자 제품이 포상으로 제공될 예정이다.

kji01@newspim.com