김태규 "식수도 모자랐던 호남에 반도체 공장…정부 안에서도 말 엇갈려"

"물 돌려막기 검토, 물 부족 스스로 증명한 것"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘 김태규 원내수석대변인은 30일 정부의 호남 반도체 클러스터 추진을 정면 비판하며 "물도 풍부하고 재생에너지도 풍부한 반도체 최적지라는 정부 주장은 명분뿐"이라고 지적했다.

김 대변인은 이날 논평을 통해 "재작년인 2023년 호남은 댐 밑바닥에 고인 물까지 끌어 쓰고 4대강 보의 물을 동원해야 했을 만큼 극심한 가뭄에 시달렸다"며 "광주의 식수원 저수율은 20% 안팎으로 떨어졌고, 전국의 가뭄 경계 지역 대부분이 호남에 몰려 있었다"고 밝혔다.

김태규 국민의힘 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

그는 "식수조차 모자랐던 그 땅에 하루 100만 톤의 물을 먹는 반도체 공장을 짓겠다는 것"이라며 "대통령은 호남에도 물은 충분하다고 하지만, 정작 주무 부처인 기후에너지환경부는 농사지을 저수지 물을 공장용으로 돌려 쓰는 물 돌려막기를 검토하고 있다"고 꼬집었다.

김 대변인은 "물이 충분하다면서 왜 농민의 물을 빼앗느냐"며 "같은 정부 안에서 말이 엇갈리는 것 자체가 물이 부족하다는 사실을 스스로 증명하는 것"이라고 비판했다.

전력 문제도 제기했다. 그는 "정부는 호남이 태양광·풍력이 많은 RE100 최적지라고 내세우지만, 햇빛과 바람은 밤이 되고 날이 흐리면 멈춘다"며 "안정적인 전력 품질이 생명인 반도체 공장을 날씨에 따라 출렁이는 재생에너지로 어떻게 돌리겠다는 것이냐"고 반문했다.

이어 "호남의 기저전력을 책임져 온 한빛원전은 가동 연한이 순차적으로 끝나가고 있다"며 "정부는 호남과 광주에 원자력발전소라도 증설할 것이냐, 아니면 결국 석탄과 가스를 때면서 RE100은 종이 위의 구호로 남길 것이냐"고 따졌다.

김 대변인은 "지금은 전 세계가 메모리 반도체를 구하지 못해 줄을 서는 공급 부족 상황으로 고객사가 RE100을 따질 형편이 아니다"며 "정작 시급한 것은 안정적인 전력과 용수인데, 정부는 우선순위가 한참 밀린 구호를 입지의 명분으로 내세우고 있다"고 지적했다.

그는 "물도 전력도 명분뿐인 땅에 정권은 정치적 계산으로 국가 전략산업을 밀어붙이고 있다"며 "구호와 자화자찬을 멈추고, 24시간 안정적인 물과 전력을 무엇으로 댈 것인지 그 실질부터 국민 앞에 공개하라"고 촉구했다.

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