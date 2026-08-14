우리은행, 해외송금 추가 수수료도 모바일로 납부

AI 핵심 요약beta
- 우리은행이 14일 우리WON뱅킹 수수료 납부서비스를 출시했다.
- 해외송금 추가 수수료와 전신료를 영업점 없이 납부하게 했다.
- 주요 10개 통화 대상이며 개인 고객이 모바일로 처리한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 우리은행이 해외송금 과정에서 발생하는 추가 수수료를 모바일로 간편하게 납부할 수 있는 서비스를 선보인다.
우리은행은 해외송금 이후 발생하는 추가 수수료와 전신료를 영업점 방문 없이 '우리WON뱅킹'에서 납부할 수 있는 '비대면 외환수수료 납부 서비스'를 시행한다고 14일 밝혔다.
해외송금은 송금 시 납부한 수수료 외에도 처리 과정에서 추가 수수료가 발생할 수 있다. 기존에는 고객이 이를 납부하기 위해 영업점을 직접 방문해야 했지만, 이번 서비스 도입으로 모바일에서 간편하게 처리할 수 있게 됐다.
서비스는 우리WON뱅킹을 이용하는 개인 고객을 대상으로 제공된다. 앱 내 '해외송금 수수료 납부' 메뉴에서 납부 금액을 확인한 뒤 본인 인증을 거치면 본인 명의의 원화 입출금 계좌에서 즉시 결제할 수 있다. 송금 전문 전송 과정에서 발생하는 전신료도 같은 방식으로 납부할 수 있다.
비대면 납부는 미국 달러(USD), 유로(EUR), 일본 엔(JPY) 등 주요 10개 통화의 해외송금 수수료를 대상으로 지원된다. 고객은 수수료 조회부터 납부까지 모든 절차를 모바일에서 처리할 수 있으며, 납부 내역은 '납부내역조회' 메뉴에서 확인할 수 있다.
peterbreak22@newspim.com