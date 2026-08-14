치지직, 더현대 서울서 'TFT 인플루언서 매치'…앰비션·베릴 등 출전

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네이버의 스트리밍 플랫폼 치지직이 라이엇 게임즈와 함께 오는 15일 서울 여의도 더현대 서울에서 'TFT 치지직 인플루언서 매치'를 개최한다고 14일 밝혔다.

[사진=NAVER]

이번 행사는 라이엇 게임즈와 현대백화점이 전략적 팀 전투(TFT) 신규 세트 '신비의 숲' 출시를 앞두고 마련한 오프라인 행사 'TFT 와일드 팬페스트'의 일환으로 진행된다. 경기는 더현대 서울 5층 사운즈 포레스트에서 열린다.

매치에는 꼴랑이, 박홍시, 영듀, 정령왕 등 스트리머와 전 리그 오브 레전드(LoL) 프로 선수인 '앰비션' 강찬용, '베릴' 조건희, '인섹' 최인석과 모델 정혁 등 총 8명이 참가한다. 참가자들은 두 팀으로 나뉘어 4대4 대항전을 펼친다.

경기에는 현장 관객과 온라인 시청자가 참여할 수 있는 실시간 투표도 도입된다. 매 경기 미션 카드가 공개되면 팬들이 투표를 통해 참가자들이 수행할 미션을 결정하는 방식이다.

이번 행사는 역대 최대 규모의 TFT 오프라인 행사로 현장 관람 사전예약은 약 3초 만에 마감됐다. 앞서 13일에는 참가자들이 함께하는 팀 선정 방송을 치지직에서 스트리밍하기도 했다. 대회 현장에서는 참가 인플루언서와 팬이 참여하는 팬미팅과 아이템 증정 이벤트도 진행된다.

본 대회는 15일 치지직 게임 채널과 참가자 8명의 개인 채널 등 총 9개 채널에서 생중계된다. 치지직 스트리머는 자신의 채널에서 경기를 같이보기 콘텐츠로 활용할 수 있다.

치지직 라이엇 게임즈 코리아 공식 채널이나 참가 인플루언서 개인 채널을 30분 이상 시청한 이용자에게는 게임 내 보상도 제공한다.

치지직은 지난해 12월 라이엇 게임즈와 전략적 파트너십을 체결한 이후 e스포츠 중계와 연계 콘텐츠를 확대하고 있다. 지난 6월에는 '2026 LCK MSI 대표 선발전(2026 Road to MSI)'과 연계해 스트리머와 팬 110명이 원주에서 함께 경기를 관람하는 'CSI 원정대'를 진행했다.

네이버 신슬기 게임 콘텐츠 제휴 리더는 "e스포츠 IP와 연계해 스트리머와 시청자가 직접 참여하며 함께 즐길 수 있는 콘텐츠 경험을 지속적으로 확대하고 있다"고 말했다.

flurry327@newspim.com