캠코, 8742억원 규모 압류재산 2392건 공매

AI 핵심 요약beta
- 캠코가 18일~19일 8742억원 압류재산 공매를 실시했다.
- 부동산 2320건·동산 72건 등 총 2392건이 나온다.
- 감정가 70% 이하 물건 790건, 20일 개찰 결과를 발표한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
토지 1393건·주거용 건물 494건 매각
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 캠코(한국자산관리공사)가 총 8742억원 규모의 압류재산 2392건에 대한 공매를 실시한다.
캠코는 오는 18일부터 19일까지 이틀간 온라인 공매 플랫폼 온비드를 통해 압류재산 공매를 진행한다고 14일 밝혔다. 개찰 결과는 20일 발표될 예정이다.
압류재산 공매는 세무서와 지방자치단체 등 공공기관이 국세와 지방세 체납액을 징수하기 위해 압류한 재산을 캠코가 매각하는 절차다. 공매 대상은 토지와 주택 등 부동산은 물론 자동차, 귀금속, 유가증권 등 압류 가능한 다양한 자산이다.
공매에는 부동산 2320건과 동산 72건이 포함됐다. 부동산 가운데는 임야 등을 포함한 토지가 1393건으로 가장 많았으며, 아파트와 주택 등 주거용 건물은 서울·경기 등 수도권 물건 275건을 포함해 총 494건이 매물로 나왔다. 비상장주식과 자동차 등 동산도 함께 매각된다.
전체 공매 물건 가운데 감정가의 70% 이하로 입찰이 가능한 물건은 790건으로, 실수요자들의 관심이 예상된다.
캠코는 공매 참여 전 권리관계와 임차인 현황 등을 충분히 확인해야 한다고 당부했다. 명도 책임은 낙찰자에게 있으며 체납세금 납부나 송달 불능 등의 사유로 입찰 전에 공매가 취소될 수 있다. 공부 열람과 현장 조사 등을 거쳐 신중하게 입찰에 참여할 필요가 있다.
공매는 온비드 홈페이지와 모바일 앱을 통해 시간과 장소에 관계없이 참여할 수 있으며, 공매 진행 상황과 입찰 결과도 온라인에서 확인할 수 있다. 유찰될 경우에는 다음 회차 공매 예정가격이 10%씩 낮아진다.
캠코는 지난 1984년부터 체납 압류재산 처분 업무를 수행해 왔으며, 최근 5년간 압류재산 공매를 통해 약 1조6347억원의 체납세액을 징수하는 등 국가와 지방자치단체의 재정 확보를 지원하고 있다.
peterbreak22@newspim.com