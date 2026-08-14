현대차그룹, 인니서 PV5 이동형 의료 서비스 실증…아세안 스마트시티 공략

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹이 인도네시아에서 기아의 목적기반모빌리티(PBV) PV5를 활용한 이동형 의료 서비스 실증에 나선다. 차량을 단순 이동수단에서 의료 서비스를 제공하는 공간으로 확장해 스마트시티 사업 모델을 검증하고 향후 아세안 시장으로 확대한다는 계획이다.

기아 PV5 헬스케어 모델 외장. [사진=현대차그룹]

현대차그룹은 지난달 30일부터 이달 9일까지 열린 인도네시아 국제 오토쇼(GIIAS)에서 기아 PV5 카고 롱을 의료용으로 개조한 실증용 헬스케어 모델을 공개했다고 14일 밝혔다.

차량 내부에는 환자용 접이식 침대와 의료용 의자, 심전도 검사 기구 등을 갖춰 진료와 건강검진이 가능하도록 했다. 외부 전력 공급 기능인 V2L을 활용해 장소에 구애받지 않고 의료기기에 필요한 전력도 공급할 수 있다.

현대차그룹은 올해 말부터 자카르타 스마트시티인 BSD 시티에서 현지 도시개발기업 시나르마스랜드, 종합병원법인 에카병원과 이동형 의료 서비스 실증사업을 진행한다.

이번 사업은 BSD 시티의 의료 접근성을 개선하는 데 초점을 맞췄다. 현지 의료시설이 특정 지역에 집중돼 있어 자가용이 없는 주민은 의료 서비스를 이용하는 데 불편을 겪고 있다는 판단에서다.

이에 PV5가 주거단지와 쇼핑몰, 스포츠센터 등 주민 생활권을 직접 찾아가 진료와 건강검진 서비스를 제공하는 방식으로 운영한다.

현대차그룹은 차량 제공과 서비스 전반의 운영을 담당한다. 시나르마스랜드는 주거단지와 커뮤니티 시설 등 BSD 시티 내 인프라 구축을 지원하고, 에카병원은 의료진과 장비 운영 및 진료 서비스를 맡는다.

현대차그룹은 이번 실증을 통해 모빌리티 기반 의료 서비스의 현장 적용 가능성을 검증할 예정이다. 주거·교통·의료 인프라를 연결한 스마트시티 서비스 모델을 구축한 뒤 다른 아세안 국가로 사업을 확대한다는 구상이다.

정호근 현대차그룹 미래전략본부장 부사장은 "인도네시아는 아세안 시장에서 전략적으로 매우 중요한 위치를 차지한다"며 "스마트 모빌리티 솔루션 기업으로서 현지 파트너와의 협업을 통해 아세안 시장에서 스마트시티 사업을 적극 추진할 것"이라고 말했다.

리나 세티아와티 에카병원그룹 최고경영자(CEO)는 "이번 협업이 인도네시아 국민들에게 실질적인 혜택을 제공하는 촉매제 역할을 할 것으로 기대한다"고 말했다.

chanw@newspim.com