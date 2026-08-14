핑거, ERP 데이터 AI 에이전트에 개방

한국공인회계사회 엑셀 추가기능에 첫 적용

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 핑거는 클라우드 기반 전사적자원관리(ERP) 시스템 '파로스 ERP'의 데이터와 기능을 인공지능(AI) 에이전트가 직접 활용할 수 있도록 지원하는 '파로스 MCP'를 공개했다고 14일 밝혔다.

모델컨텍스트프로토콜(MCP)은 대규모언어모델(LLM) 기반 AI가 외부 시스템의 데이터와 기능에 표준화된 방식으로 접근할 수 있도록 하는 개방형 규약이다. 핑거는 이 표준을 파로스 ERP에 적용해 AI 에이전트가 ERP 데이터를 직접 활용할 수 있는 연동 환경을 구현했다.

이를 통해 AI 에이전트는 사용자의 자연어 지시만으로 파로스 ERP에 담긴 회계 전표, 재무제표, 거래처, 증빙 등의 데이터를 조회·가공·분석할 수 있다. 기존에는 사용자가 ERP 화면에서 데이터를 내려받아 엑셀로 옮겨 가공해야 했으나, AI가 ERP와 직접 연결되면서 한 번에 처리할 수 있게 된다.

첫 적용 사례는 한국공인회계사회(회장 최운열)가 개발한 엑셀 추가기능이다. 한국공인회계사회는 이 추가기능에 파로스 MCP를 연결해 회계사가 별도의 시스템 이동 없이 엑셀 안에서 자연어로 ERP 데이터를 불러오고 분석·검증 작업을 수행할 수 있는 환경을 구현했다.

[사진=핑거]

이번 사례는 회계사의 실무 환경인 엑셀을 유지한 채 AI 에이전트와 ERP를 연결한 것이 특징이다. 회계사는 별도의 시스템을 익히지 않고 엑셀 환경에서 전표 조회, 잔액 검증, 재무 분석 등의 작업을 자연어로 지시할 수 있으며, 감사·세무 등 다른 회계 실무 영역으로도 적용 범위를 넓힐 수 있다.

핑거는 이번 파로스 MCP 공개를 계기로 파로스 ERP를 개방형 플랫폼으로 발전시켜 나갈 계획이라고 밝혔다. 회사는 AI 기반 결산·마감 자동화, 이상거래 탐지 및 검증, 경영 리포트 자동 생성 등으로 활용 범위를 넓히고 회계법인·회계사무소·중소기업 등 파로스 생태계 전반에 AI 에이전트 활용 사례를 확산한다는 방침이다.

안인주 핑거 대표는 "파로스 MCP는 단순한 기능 추가가 아니라 ERP가 AI 에이전트의 손발이 되는 전환을 의미한다"며 "한국공인회계사회 엑셀 추가기능을 시작으로 회계·세무 실무 현장에서 AI 에이전트가 생산성을 만들어낼 수 있도록 파로스 생태계를 확장해 나가겠다"고 말했다.

한국공인회계사회 관계자는 "회계사의 업무 환경에서 엑셀이 차지하는 비중은 여전히 크다"며 "엑셀 추가기능에 파로스 MCP를 연결한 것은 AI 에이전트가 회계 실무의 생산성을 높일 수 있음을 확인한 사례로, 향후 다양한 영역으로 확산될 것으로 기대한다"고 말했다.



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