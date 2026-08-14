한컴라이프케어, 2분기 영업익 76억원…전년比 168% 증가

AI 핵심 요약beta
- 한컴라이프케어가 14일 2분기 매출 551억원, 영업이익 76억원을 냈다.
- 국방 GLTD 납품과 비용 개선으로 매출은 103%, 영업이익은 168% 늘었다.
- 한컴라이프케어는 무인소방로봇 유통 계약을 맺고 해외 수주를 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 한컴그룹 계열 국방·안전 장비 기업 한컴라이프케어가 올해 2분기 연결 기준 매출 551억원, 영업이익 76억원을 기록했다고 14일 밝혔다.
전년 동기 대비 매출은 103%, 영업이익은 168% 증가했다. 상반기 누적 매출은 610억원으로 전년 동기 대비 81% 늘었으며, 영업이익은 38억원을 기록했다.
2분기 실적은 국방 부문 지상레이저표적지시기(GLTD) 1·2차 납품이 이끌었다. 공정 효율화와 비용 구조 개선 등에 힘입어 2분기 영업이익률은 13.8%를 기록했다.
소방·안전 부문에서는 공기호흡기를 비롯해 용접 방화포와 전기차·배터리 화재 대응 솔루션 등이 매출에 반영됐다.
하반기에는 국군에 공급하는 차세대 K5 방독면이 7월부터 10월까지 순차적으로 납품된다. GLTD 잔여 물량도 추가로 실적에 반영될 예정이다. 도시지역 교전훈련사업과 육군과학화전투훈련체계(KCTC) 관련 매출은 내년부터 반영될 것으로 보인다.
한컴라이프케어는 프랑스 샤크로보틱스와 5년간 무인소방로봇 국내 독점 유통 및 기술 협력 계약도 체결했다. 샤크로보틱스의 무인소방로봇 '콜로서스'는 2019년 프랑스 파리 노트르담 대성당 화재 현장에 투입된 바 있다.
한컴라이프케어는 해당 로봇에 연내 한컴이 자체 개발한 에이전틱 운영체제(OS)를 탑재할 계획이다. 아시아와 중동 지역을 중심으로 해외 방산 수주도 추진하고 있다.
김선영 한컴라이프케어 대표는 "소방·안전 사업을 기반으로 국방과 해외 시장으로 사업을 확장하겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com