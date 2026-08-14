LG디스플레이, '기술 아카데미' 구축…기술 인재 육성 체계 강화

기술 인재 육성 강화…미래 경쟁력 높인다는 구상

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG디스플레이는 연구개발(R&D)과 제조·생산 현장의 기술 역량을 체계적으로 축적·공유하기 위한 온라인 통합 플랫폼 '기술 아카데미'를 구축하고 본격 운영에 들어간다고 14일 밝혔다. 기술 인재 육성을 강화해 기술 중심 조직문화를 정착시키고 미래 경쟁력을 높이겠다는 구상이다.

기술 아카데미는 연구·개발 부문 5개, 제조·생산 부문 4개 등 총 9개의 조직별 '컬리지(College)'로 구성된다. 각 컬리지에서는 직무별 업무 경험과 필요 역량, 개발 방향을 담은 성장 로드맵과 전문성 수준에 따른 교육 과정을 제공한다. 우수 사례 공유회와 전문가 특강, 멘토링 등 조직 특성에 맞춘 프로그램도 운영한다.

LG디스플레이 파주 사업장. [사진=LG디스플레이 제공]

생성형 인공지능(AI)을 활용한 맞춤형 성장 지원 기능도 도입했다. 개인별 인사 데이터를 분석해 성장 리포트를 자동 생성하고 직무별 역량 개발 방향과 교육 정보를 제시한다. 리더에게는 조직원 육성을 위한 인사이트와 면담 가이드를 제공해 구성원별 성장 관리를 지원한다.

조직 간 기술 교류를 위한 사내 전문가 네트워크도 강화한다. '연구·전문위원'과 '기술 스폰서' 등 사내 기술 전문가 그룹의 활동과 전문 분야 정보를 플랫폼에서 제공해 구성원이 필요한 분야의 전문가와 연결돼 기술적 조언을 받을 수 있도록 했다.

LG디스플레이는 현장에서 축적된 경험과 노하우를 조직의 기술 자산으로 체계화하고 개인의 성장이 회사의 기술 경쟁력으로 이어지는 구조를 구축한다는 방침이다. 이기상 LG디스플레이 최고인사책임자(CHO)는 "차별화된 기술 경쟁력은 결국 사람으로부터 시작된다"며 "구성원들이 지속적으로 성장할 수 있는 환경을 조성하고 미래 성장을 이끌 기술 인재 육성에 더욱 힘쓸 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com