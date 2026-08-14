김건 의원 "북한을 조선이라 부르면 '분단 영구화 수용' 잘못된 신호 줘"

"北 적대노선 거두고 비핵화 나서야 진정한 평화공존"

"정동영, 굴종적 평화 아닌 남북 평화공존 노력해야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 김건 국민의힘 의원은 14일 북한을 '조선'으로 부르자는 정동영 통일부 장관의 제안에 대해 "대한민국이 스스로 북한을 별개의 국가로 인정하고 분단 영구화를 받아들일 수 있다는 잘못된 신호를 줄 수 있다"고 비판했다.

김 의원은 이날 자신의 페이스북에 '북한을 조선이라 부르면 평화가 올까요?'라는 제목의 글을 올리고 "이름은 단순히 편리에 따라 부를 수 있는 호칭이 아니다. 우리의 가치와 입장과 태도, 사고방식이 배어서 나오는 것"이라며 이같이 밝혔다.

김건 국민의힘 의원은 21일 뉴스핌TV '정국진단' 인터뷰에서 최근 한미 관계가 악화한 것과 관련, "더불어민주당이 정보통신망법 개정안을 서둘러 처리한 것이 자승자박하는 결과가 됐다"고 말했다. [사진=뉴스핌TV]

김 의원은 "우리가 '북한'을 '조선'이라고 부를 때 무엇보다 대한민국이 국제사회에 보내게 될 우리의 가치와 입장과 태도와 사고방식이 무엇이 될지 잘 살펴봐야 한다"고 지적했다.

그는 "그것은 대한민국이 스스로 북한을 별개의 국가로 인정하고 북한에 대한 연고권을 포기해 분단이 영구화될 가능성을 받아들일 수 있다는 잘못된 신호를 주게 되는 것"이라고 주장했다.

이어 "평화통일을 지향하는 우리 겨레의 염원을 우리가 포기한다는 중대한 오해를 불러오게 될 수 있다"고 덧붙였다.

김 의원은 '북한'이라는 호칭이 남북 평화공존을 가로막는다는 인식에도 반박했다.

그는 "저는 '북한'을 '북한'이라고 부르면 남북이 '평화공존' 할 수 없는 것처럼 주장하는 사고방식을 이해할 수 없다"며 "진정한 평화공존은 우리가 북한의 입장을 이해하려 애쓰는 만큼 북한이 대한민국에 대한 적대 노선을 거두고 비핵화와 협력의 길로 나올 때 가능한 것"이라고 강조했다.

그러면서 "북한의 요구를 대대적으로 들어주기만 하면 평화공존이 이뤄질 것이라는 생각은 근거가 무엇인지 궁금하다"며 "지금과 같은 시기에는 오히려 우리의 카드만 소진되면서 북한의 기대치만 높일 뿐이고 이로써 생겨나는 남남갈등도 심해질 것"이라고 했다.

김 의원은 정 장관을 향해 "굴종적 평화가 아니라 '남'과 '북'이 진정한 평화공존에 이르도록 노력해야 할 임무가 있음을 꼭 말씀드리고 싶다"고 말했다.

oneway@newspim.com