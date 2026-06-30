사토시홀딩스, '게임클럽' 바이낸스 Web3 월렛 등록

AI 핵심 요약beta
- 사토시홀딩스가 30일 게임클럽을 바이낸스 Web3 월렛 디스커버 디앱으로 등록했다고 밝혔다.
- 게임클럽은 BNB 체인 기반으로 바이낸스 월렛 연동과 서틱 보안 감사까지 완료해 접근성과 신뢰성을 높였다고 했다.
- 현재 활성 이용자 2만4천명, 누적 참여 4만건을 돌파했으며 바이낸스 월렛 등록을 계기로 글로벌 예측 플랫폼으로 성장하겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 사토시홀딩스가 운영하는 블록체인 기반 예측플랫폼 '게임클럽'이 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스의 Web3 월렛 '디스커버'에 디앱(DApp)으로 등록됐다고 30일 밝혔다.
회사에 따르면 게임클럽은 바이낸스 월렛 SDK(소프트웨어 개발키트) 연동과 품질 검증 절차를 완료했다. 이번 등록으로 전 세계 수천만 명의 바이낸스 월렛 이용자들이 별도의 검색 과정 없이 플랫폼에 직접 접속할 수 있게 됐다.
게임클럽은 아시아 이용자 중심의 'BNB 스마트체인(BNB Chain)'을 기반으로 구축됐다. BNB Chain은 글로벌 Web3 생태계 중 가장 활발한 이용자 기반을 갖춘 네트워크 중 하나다. 바이낸스 월렛과의 직접 연동을 통해 아시아를 중심으로 신규 이용자 유입과 거래 활성화가 이뤄질 것으로 보인다.
게임클럽은 글로벌 블록체인 보안 전문기업 서틱(CertiK)의 스마트컨트랙트 보안 감사를 완료했다. 감사 과정에서 확인된 주요 사항을 모두 반영해 시스템을 개선함으로써 플랫폼의 접근성과 신뢰성을 확보했다.
현재 게임클럽의 활성 이용자는 약 2만4천명에 육박하며 직전 주 대비 두 자릿수 성장률을 기록하고 있다. USDT 기반 거래량도 꾸준히 증가하고 있으며, 누적 참여 횟수는 4만건을 넘어섰다. 최근 진행된 글로벌 스포츠 이벤트 이후 신규 이용자 유입과 기존 이용자의 재방문이 함께 증가하면서 사용자 기반이 형성되고 있다.
사토시홀딩스 관계자는 "미국에서 예측시장 플랫폼이 새로운 디지털 금융 산업으로 성장하면서 글로벌 자본이 집중되고 있다"며 "게임클럽은 바이낸스 월렛 등록을 계기로 글로벌 이용자 기반을 확대하고 아시아 대표 블록체인 예측 플랫폼으로 성장해 나갈 계획"이라고 말했다. 회사는 향후 바이낸스 인앱 이용자를 대상으로 다양한 온보딩 이벤트와 거래 리워드 프로그램을 순차적으로 선보일 예정이다.
nylee54@newspim.com