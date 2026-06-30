우리운용, 테슬라·현대차 담은 피지컬AI 펀드 출시

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주식 50%·우량채권 50% 편입…연금계좌 전액 투자 가능





[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 우리자산운용은 테슬라와 현대차, 피지컬 인공지능(AI) 관련 생태계 기업에 투자하는 '우리 피지컬AI BIG2플러스 증권투자신탁(채권혼합)'을 출시한다고 30일 밝혔다.

피지컬AI는 로봇, 자율주행차, 스마트 제조 설비 등 물리적 장치와 결합해 작업 환경에서 활용되는 AI를 말한다. 우리자산운용은 생성형 AI가 디지털 영역에서 확산된 데 이어 피지컬AI가 자동차, 로봇, 제조 현장 등으로 적용 범위를 넓히고 있다고 설명했다.

우리 피지컬AI BIG2플러스 펀드는 테슬라와 현대차를 합산 25% 안팎으로 편입한다. 각 종목 비중은 12.5% 수준이다. 우리자산운용은 테슬라가 자율주행 영상과 주행 데이터를 보유하고 있다는 점을, 현대차는 휴머노이드 로봇 기업 보스턴다이내믹스를 보유하고 있다는 점을 투자 배경으로 제시했다.

[사진=우리자산운용]

펀드는 피지컬AI 핵심 밸류체인에도 약 25% 비중으로 투자한다. 투자 대상은 로보틱스, 부품, AI 지능 관련 반도체 및 부품, 에너지 인프라 등 4개 분야의 국내외 기업이다. 로봇 완성체와 구동부품, AI 반도체·부품, 전력기기, 데이터센터 인프라 등이 포함된다.

실제 편입 종목과 비중은 시장 상황, 밸류에이션, 유동성 등을 고려해 조정한다. 우리자산운용은 향후 보스턴다이내믹스가 상장할 경우 편입을 검토할 예정이라고 밝혔다.

나머지 50%는 우량채권에 투자한다. 최근 글로벌 금리 변동 가능성과 시장 변동성에 대응하기 위한 구조다. 채권은 듀레이션 6개월 안팎의 우량채권을 중심으로 편입한다.

채권혼합형 상품이라는 점에서 연금 계좌에서도 전액 편입이 가능하다. 현행 퇴직연금 규정상 확정기여형(DC)과 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌는 위험자산 투자 한도가 최대 70%로 제한되지만, 이 펀드는 채권혼합형으로 분류돼 연금 계좌에서 100% 투자할 수 있다.

유정규 우리자산운용 주식운용1팀 매니저는 "피지컬AI는 자동차, 로봇, 제조 현장 등 현실 세계의 노동과 이동 방식에 영향을 줄 수 있는 장기 트렌드"라며 "단기채 편입을 통해 매크로 변동성에 대응하면서 피지컬AI 관련 성장 분야에 투자하는 자산배분 상품으로 운용할 계획"이라고 말했다.

우리 피지컬AI BIG2플러스 펀드는 이날부터 우리은행을 통해 가입할 수 있다. 우리자산운용은 향후 판매사를 추가할 예정이다.

dconnect@newspim.com