우리자산운용, '삼성전자현대차채권혼합50 'ETF 상장

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 우리자산운용은 2일 피지컬 인공지능(AI) 핵심 수혜주와 채권을 함께 담은 'WON 삼성전자현대차채권혼합50' 상장지수펀드(ETF)를 신규 상장한다고 밝혔다.

우리자산운용에 따르면 WON 삼성전자현대차채권혼합50 ETF는 현대차와 삼성전자를 각각 25%씩 담고, 나머지 50%는 단기채로 구성해 성장성과 안정성을 동시에 추구하는 상품이다.

[사진=우리자산운용]

해당 ETF는 글로벌 AI 패러다임이 데이터센터 중심에서 스마트폰, 자동차, 로봇 등 실물 디바이스로 확장하는 포스트 AI 사이클에 맞춰 기획됐다. 삼성전자는 AI 반도체·메모리의 핵심 공급자로서 AI 인프라의 '두뇌' 역할을, 현대차는 자율주행·로보틱스·소프트웨어 중심 차량(SDV) 등 실물 디바이스 '바디(몸통)'를 담당한다.

우리자산운용은 "WON 삼성전자현대차채권혼합50 ETF는 연금 투자자들에게 효율적인 자산배분 설루션이 될 것"이라고 전했다. 현행 퇴직연금 규정상 확정기여형(DC)과 개인형 퇴직연금(IRP) 계좌에서 위험자산을 최대 70%까지 투자할 수 있지만, 이 ETF는 혼합형 펀드로 설계된 안전자산으로 연금 계좌에서 100% 편입할 수 있다.

또한 상품은 듀레이션 0.7의 단기채 위주로 구성해 국고채보다 금리 변동에 둔감하도록 설계했다. 최근처럼 변동성이 확대된 시기에도 장기 연금 투자에 활용할 수 있다는 설명이다. 주식 비중은 매일 리밸런싱을 통해 50%로 유지하며, 기초지수는 한국자산평가가 발표하는 KAP 삼성전자현대차채권혼합지수를 추종한다. 총보수는 연 0.18%다.

최홍석 우리자산운용 ETF솔루션본부 본부장은 "최근 AI 투자흐름은 데이터센터·그래픽처리장치(GPU) 중심의 AI 인프라 사이클을 지나 자동차, 로봇 등 실물 디바이스로 구현되는 단계로 진입하고 있다"며 "글로벌 반도체 산업을 대표하는 삼성전자와 미래 모빌리티 및 휴머노이드 산업을 선도하는 현대차 집중형 포트폴리오의 채권혼합형 상품을 설계했다"고 말했다.

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