카카오뱅크, 상반기 AI 최고 권위 학회·국제학회에 4편 논문 채택

생성형 AI 대상 유해 콘텐츠 주입 및 우회공격 탐지 기술 공개

LREC 2026, 금융 특화 AI 보안성·정확성 높이는 연구 발표

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 금융 AI 분야 연구 성과를 세계적 권위의 학술대회에서 인정받아 글로벌 수준의 AI 연구 역량을 입증했다고 30일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 금융 AI 분야 연구 성과를 세계적 권위의 학술대회에서 인정받아 글로벌 수준의 AI 연구 역량을 입증했다고 30일 밝혔다. [사진=카카오뱅크]2026.06.30 dedanhi@newspim.com

카카오뱅크 금융기술연구소는 올해 상반기 AI 분야 최고 권위 학회인 ICLR과 ACL, 자연어처리 분야 국제 학회인 LREC에 총 4편의 논문이 채택됐다고 발표했다. 연구는 생성형 AI의 안전성과 금융 특화 AI의 성능 향상에 초점을 두고 있다.

카카오뱅크는 4월 ICLR 2026에서 금융 및 법률 등 전문 분야의 생성형 AI를 대상으로 한 유해 콘텐츠 주입 및 우회 공격을 탐지하는 기술을 공개했다. KAIST와의 공동 연구를 통해 약 5만 9000건의 데이터셋을 활용해 기존 글로벌 최고 모델보다 높은 탐지 성능을 보여줬다.

이어 5월에 열린 LREC 2026에서는 금융 특화 AI의 보안성과 정확성을 높이는 두 개의 연구를 발표했다. 첫 번째는 이미지가 포함된 멀티모달 환경에서 발생하는 프롬프트 공격을 탐지하는 기술이고, 두 번째는 복잡한 금융 데이터 처리 중 숫자 계산 오류를 찾아내는 기술이다. 해당 연구는 보안 위협 대응과 금융 AI 챗봇의 부정확한 답변 감소에 활용될 것으로 기대된다.

또한 ACL 2026에서는 카카오뱅크가 5월 KAIST와 공동으로 연구한 금융 분야 AI 안전성 평가 기준이 채택됐다. 카카오뱅크는 보이스피싱, 금융사기, 개인정보 탈취 등 위험 유형을 정리하였다. 또한, 금융 AI 모델이 스스로 위험한 답변을 피하도록 학습하는 기술도 개발해 발표할 예정이다. 해당 연구는 미국 현지 학회 행사에서 7월 진행될 예정이다.

카카오뱅크는 "이번 연구는 학술적 성과를 넘어 금융 AI 서비스의 안전성과 정확성을 높이는 실질적인 기술이라는 점에서 의미가 크다"라며 "앞으로도 금융 환경에 적합한 AI 보안 및 기술 연구를 지속해 안전하고 편리한 금융 서비스를 제공하겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com