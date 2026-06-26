카카오뱅크, 2025년 1조 3774억원 사회적 가치 창출

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지속가능경영 성과와 ESG 추진 방향 포함 지속가능경영보고서 발간

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 지난 25일 지속가능경영 성과와 향후 환경·사회·지배구조(ESG) 추진 방향을 포함한 다섯 번째 지속가능경영보고서를 발간했다고 26일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 지난 25일 지속가능경영 성과와 향후 환경·사회·지배구조(ESG) 추진 방향을 포함한 다섯 번째 지속가능경영보고서를 발간했다고 26일 밝혔다. [사진=카카오뱅크]2026.06.26 dedanhi@newspim.com

이번 보고서는 이중 중대성(Double Materiality) 평가를 통해 선정한 7개 핵심 ESG 이슈인 △기후변화 대응 △금융소비자 보호 △윤리경영 △정보보호 △고객 만족 △포용금융 △인재 확보의 관련 성과와 계획을 담았다.

특히 올해 보고서는 일반 이해관계자용과 투자자용으로 구분해 처음 발간했다. 일반 보고서에는 AI 기술 혁신과 포용금융 실천 등을 포함한 지속가능경영 활동이 담겼으며, 투자자용 보고서는 국제지속 가능성기준위원회(ISSB) 공시 체계에 맞춰 주요 ESG 지표를 상세히 공개했다.

보고서에 따르면 카카오뱅크는 지난해 1조 3774억원의 사회적 가치를 창출했다. 이 중 환경 부문에서 61억원, 포용금융과 사회공헌 등이 포함된 사회 부문에서 9923억원의 가치를 기록했다. 특히 중신용대출과 햇살론을 통한 금융 취약계층 지원으로 포용금융 부문에서는 6958억원의 사회적 가치가 전년 대비 32% 증가했다.

카카오뱅크는 지난해 국내 인터넷전문은행 최초로 2045년 넷제로(Net Zero) 달성을 선언했으며, 올해 처음으로 재생에너지공급인증서(REC)를 구매해 재생에너지를 조달했다. 앞으로도 재생에너지 조달의 규모와 방식을 확대해 에너지 전환을 지속적으로 추진할 계획이다. 또한, MSCI의 ESG 평가에서 2년 연속 최고 등급인 AAA를 받는 성과도 거뒀다.

카카오뱅크는 "고객과 사회에 지속가능한 성장을 목표로 한 노력과 성과를 보고서에 담았다"며 "앞으로도 혁신적인 금융기술을 활용하여 사회적 책임을 다하고 포용금융 실천에 앞장설 것"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com