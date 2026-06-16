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카카오뱅크, 몽골 중앙은행 총재와 디지털 금융 혁신 방안 논의

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  • 카카오뱅크는 15일 몽골 중앙은행 총재와 협력 논의했다.
  • 몽골 디지털 금융 혁신과 MCS그룹 파트너십을 점검했다.
  • 신용평가 고도화와 금융 접근성 확대를 추진하기로 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

MCS 그룹과 M뱅크 지분 투자·대안신용평가모형 개발 등 협력

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 15일 몽골 중앙은행 총재 및 MCS그룹 관계자들과 만나 몽골의 디지털 금융 혁신을 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 6월 15일(월) 몽골 중앙은행 총재가 카카오뱅크 본사가 위치한 판교를 찾아 카카오뱅크와 미팅을 가졌다. 카카오뱅크 윤호영 대표이사(오른쪽)과 몽골중앙은행 총재 나락촉트 산자(NARANTSOGT Sanjaa)가 기념촬영을 하고 있다. [사진=카카오뱅크]2026.06.16 dedanhi@newspim.com

이번 미팅은 카카오뱅크와 MCS그룹이 지난 4월 체결한 전략적 파트너십에 기반을 뒀다. 나락촉트 산자 몽골 중앙은행 총재는 한국을 방문해 윤호영 카카오뱅크 대표와 MCS그룹 관계자들을 만나 금융 협력 방안을 논의했다.

카카오뱅크는 이 자리에서 몽골 중앙은행 관계자들에게 자사의 디지털 뱅킹 기술력과 고객 맞춤형 UX·UI 경쟁력, 데이터 기반 리스크 관리 및 신용평가 노하우를 소개했다. 더불어 MCS그룹 및 M뱅크와 추진 중인 협업 현황을 공유하고, 몽골의 금융 환경에 적합한 디지털 금융 서비스 확대 계획에 대해 논의했다.

카카오뱅크는 전략적 파트너십 체결 후 MCS그룹과 ▲M뱅크 지분 투자 ▲신용평가모형 고도화 및 대안신용평가모형 개발 ▲상품·서비스 및 UX·UI 자문 ▲중앙아시아 공동 진출 등 다양한 협력 분야에 대해 합의한 바 있다.

카카오뱅크는 MCS그룹과의 협력을 통해 몽골의 현지 환경에 최적화된 신용평가모형을 개발하고 금융 접근성을 높이며, 현지 금융 생태계의 혁신을 추진할 예정이다.

윤호영 카카오뱅크 대표는 "몽골은 디지털 금융 성장 가능성이 큰 시장으로, 카카오뱅크의 경험과 노하우가 현지 금융 혁신에 기여할 것으로 기대한다"며 "MCS그룹과의 파트너십을 통해 몽골 금융소비자의 금융 접근성과 편리함을 개선하겠다"고 말했다.

나락촉트 산자 몽골 중앙은행 총재는 "몽골 중앙은행은 외국계 은행의 진출과 혁신적인 금융 서비스 도입을 적극 지원하고 있다"며 "이에 맞춰 관련 법과 제도, 규제 환경 개선을 위한 노력을 지속하겠다"고 했다.

dedanhi@newspim.com

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B-52, 캘리포니아 기지서 추락 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미 공군의 B-52 전략 폭격기가 15일(현지시간) 캘리포니아주 에드워즈 공군기지에서 이륙 직후 추락했다. 기지 측이 소셜 미디어 엑스(X)에 게시한 글에 따르면, 이날 오전 11시 20분 추락 사고가 발생했고 구조대가 즉각 현장 대응에 나섰다. 엑스에 올라온 사진에 따르면 사고 직후 기지 상공으로 연기 기둥이 치솟는 모습이 목격됐다. 통상 5명의 승무원이 탑승하는 B-52 폭격기는 냉전 이후 미 공군의 핵심 전력으로 자리 잡아 왔다. 보잉사가 제작한 이 항공기는 애초 원거리 핵 공격용으로 설계됐으나, 이후 이라크와 아프가니스탄에서의 수십 년에 걸친 군사 작전은 물론, 최근에는 이란을 상대로 한 표격 타격 임무까지 수행했다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 미 공군은 B-52의 1960년대 구형 엔진을 연료 효율이 더 높은 현대식 엔진으로 교체할 계획이다. 이 새로운 엔진과 기타 성능 개량 작업을 통해 이 폭격기는 앞으로도 계속 현역으로 남을 수 있을 것으로 예상된다. 2026년 6월 15일 미국 캘리포니아주 에드워즈에서 미 공군 B-52 폭격기가 추락한 후 에드워즈 공군기지에서 연기가 피어오르고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-06-16 05:35
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트럼프 "19일 서명·해협 개방 동시에" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 이란과의 협정 체결을 계기로 호르무즈 해협이 재개방될 것이라고 밝히며, 중동 지역의 긴장 완화와 원유 수송 정상화에 대한 기대를 재차 강조했다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 게시글을 통해 "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것"이라며 "금요일(19일) 협정 서명과 동시에 해협이 개방되고, 기뢰 제거 작업을 위해 일정 시간이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "이를 통해 역내는 물론 전 세계를 향한 원유 흐름이 양방향으로 다시 정상화될 것"이라고 주장했다. 그는 또 "많은 미국 대통령들이 이란과의 평화를 시도했지만 모두 실패했다"며 "역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 대통령을 찾았다"고 자평했다. 이는 자신이 추진 중인 대이란 협상이 기존 외교적 시도, 특히 버락 오바마 전 대통령의 이란 핵협정(JCPOA)rhk 차별화된 성과를 낼 것이라는 점을 부각하려는 발언으로 풀이된다. 앞서 트럼프 대통령은 별도의 게시글을 통해 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄 조치를 "즉각 해제하도록 승인했다"고 밝힌 바 있어, 이번 발언은 군사적 긴장 완화와 해상 교통 정상화를 병행하는 조치의 연장선으로 해석된다. 다음은 트럼프 대통령의 게시글 전문 번역이다. "이번 위대한 합의는 중동 전역에 평화와 안보를 가져올 것이다. 많은 대통령들이 이란과의 평화를 만들려고 시도했지만, 나 이전에는 모두 실패했다. 역내 지도자들은 처음으로 진정한 평화를 달성할 수 있도록 도울 수 있는 대통령을 찾았다. 금요일 협정 서명과 함께 해협이 개방되면, 기뢰 제거를 위한 목적에서 일정 시간이 소요되겠지만, 역내와 전 세계를 향한 원유가 양방향으로 다시 흐르게 될 것이다. 도널드 J. 트럼프 대통령" 도널드 트럼프 미국 대통령의 소셜미디어 트루스소셜 게시글. [사진=트루스 소셜] dczoomin@newspim.com 2026-06-15 08:19

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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