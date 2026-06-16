카카오뱅크, 몽골 중앙은행 총재와 디지털 금융 혁신 방안 논의

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MCS 그룹과 M뱅크 지분 투자·대안신용평가모형 개발 등 협력

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 15일 몽골 중앙은행 총재 및 MCS그룹 관계자들과 만나 몽골의 디지털 금융 혁신을 위한 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 6월 15일(월) 몽골 중앙은행 총재가 카카오뱅크 본사가 위치한 판교를 찾아 카카오뱅크와 미팅을 가졌다. 카카오뱅크 윤호영 대표이사(오른쪽)과 몽골중앙은행 총재 나락촉트 산자(NARANTSOGT Sanjaa)가 기념촬영을 하고 있다. [사진=카카오뱅크]2026.06.16 dedanhi@newspim.com

이번 미팅은 카카오뱅크와 MCS그룹이 지난 4월 체결한 전략적 파트너십에 기반을 뒀다. 나락촉트 산자 몽골 중앙은행 총재는 한국을 방문해 윤호영 카카오뱅크 대표와 MCS그룹 관계자들을 만나 금융 협력 방안을 논의했다.

카카오뱅크는 이 자리에서 몽골 중앙은행 관계자들에게 자사의 디지털 뱅킹 기술력과 고객 맞춤형 UX·UI 경쟁력, 데이터 기반 리스크 관리 및 신용평가 노하우를 소개했다. 더불어 MCS그룹 및 M뱅크와 추진 중인 협업 현황을 공유하고, 몽골의 금융 환경에 적합한 디지털 금융 서비스 확대 계획에 대해 논의했다.

카카오뱅크는 전략적 파트너십 체결 후 MCS그룹과 ▲M뱅크 지분 투자 ▲신용평가모형 고도화 및 대안신용평가모형 개발 ▲상품·서비스 및 UX·UI 자문 ▲중앙아시아 공동 진출 등 다양한 협력 분야에 대해 합의한 바 있다.

카카오뱅크는 MCS그룹과의 협력을 통해 몽골의 현지 환경에 최적화된 신용평가모형을 개발하고 금융 접근성을 높이며, 현지 금융 생태계의 혁신을 추진할 예정이다.

윤호영 카카오뱅크 대표는 "몽골은 디지털 금융 성장 가능성이 큰 시장으로, 카카오뱅크의 경험과 노하우가 현지 금융 혁신에 기여할 것으로 기대한다"며 "MCS그룹과의 파트너십을 통해 몽골 금융소비자의 금융 접근성과 편리함을 개선하겠다"고 말했다.

나락촉트 산자 몽골 중앙은행 총재는 "몽골 중앙은행은 외국계 은행의 진출과 혁신적인 금융 서비스 도입을 적극 지원하고 있다"며 "이에 맞춰 관련 법과 제도, 규제 환경 개선을 위한 노력을 지속하겠다"고 했다.

dedanhi@newspim.com