카카오뱅크, 마스턴캐피탈 인수 추진..."종합 금융 플랫폼 가속"

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할부·리스·기업금융 등 비은행 여신 확대

자동차 금융 디지털 전환도 겨냥

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 카카오뱅크가 캐피탈사 인수에 나서며 비은행 금융으로 사업 영역을 넓인다. 비대면 기술 역량을 캐피탈업에 접목해 종합 금융 플랫폼으로의 도약을 서두르겠다는 구상이다.

카카오뱅크는 25일 마스턴캐피탈 지분 100% 인수를 추진한다고 밝혔다. 취득금액은 241억원이며, 이는 자기자본대비 0.36%에 해당하는 규모다. 이번 거래는 비은행 여신 사업 진출을 통해 수익원을 다변화하고, 기업가치 제고를 뒷받침하기 위한 전략적 결정이라고 설명했다.

[사진= 카카오뱅크]

마스턴캐피탈은 2022년 마스턴투자운용과 NH투자증권이 공동 출자해 설립한 여신전문금융회사로, 리스와 기업금융 등을 영위하고 있다. 이르면 연말까지 인수 절차를 마무리해 캐피탈업 인가와 운영 기반을 확보할 계획이다.

인수가 완료되면 카카오뱅크는 그동안 개인·개인사업자 중심으로 구축해 온 비대면 금융 역량을 캐피탈 시장으로 확장하게 된다. 기존에 대면 위주로 제공되던 캐피탈 서비스를 모바일 중심으로 전환해 이용 편의성과 접근성을 높인다는 목표다.

사업 확장 전략도 제시됐다. 우선 할부금융을 중심으로 안정적인 사업 기반을 구축한 뒤, 자동차 유통 플랫폼 등과의 제휴를 통해 자동차 금융의 디지털 전환을 추진할 계획이다.

이후 리스·렌털뿐 아니라 기업·투자금융 영역으로도 단계적으로 범위를 넓혀 여신 포트폴리오를 다변화하고, 생산적 금융 공급을 확대한다는 방침이다.

카카오뱅크는 "비대면 금융 혁신 과정에서 축적한 기술력과 노하우를 캐피탈업으로 확장해 고객 생활과 밀접한 영역에서 새로운 금융 경험을 제공하겠다"며 "단계적인 사업 확대를 통해 플랫폼 경쟁력과 자본 효율성을 높이고 기업가치 제고에 힘쓸 것"이라고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com