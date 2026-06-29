카카오뱅크, 주택담보대출 중도상환해약금 올해 12월 말까지 면제

2017년 설립 후 1분기까지 총 2146억원 면제

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 카카오뱅크는 주택담보대출의 중도상환해약금을 면제하는 기간을 6개월 연장한다고 29일 밝혔다. 올해 12월 말까지 신청된 카카오뱅크 주택담보대출에서는 중도상환해약금이 전액 면제된다.

[사진= 카카오뱅크]

중도상환해약금은 대출 상환일 전에 고객이 대출을 상환할 경우 발생하는 비용이다. 카카오뱅크는 2022년에 주택담보대출을 출시한 이후, 금융권에서 유일하게 모든 중도상환 건에 대한 수수료를 면제하고 있다. 2017년 설립 이후 1분기까지 카카오뱅크는 총 2146억 원 규모의 중도상환해약금을 면제했다.

이와 함께 카카오뱅크는 ATM 수수료 면제, 금리인하요구권 적극 안내, 체크카드 캐시백 혜택 등을 통해 2017년 출범 이후 누적 1조 3141억 원의 금융 혜택을 고객에게 환원하고 금융 비용 부담을 줄이는데 기여하고 있다.

출범 이후 현재까지 전국 편의점과 은행의 ATM 수수료를 전액 면제하고 있는 은행은 카카오뱅크가 유일하다. 고객은 조건이나 횟수 제한 없이 무료로 ATM을 이용할 수 있으며, 이를 통해 올해 1분기까지 누적 4562억 원의 고객 금융 비용을 절감했다.

은행연합회 공시에 따르면, 카카오뱅크는 2025년 하반기에 가계대출 부문에서 금리인하요구권 신청 및 수용 건수에서 금융권 1위를 기록할 예정이다. 카카오뱅크는 금리 인하 가능성이 높은 고객에게 적극적으로 신청을 안내해 실제 금리 인하로 이어지도록 지원하고 있다.

카카오뱅크는 2019년에 은행권 최초로 앱 내에서 신청부터 서류 제출, 결과 확인까지 가능한 비대면 금리인하요구권 서비스를 도입했으며, 이를 통해 출범 이후 올해 1분기까지 고객들이 절감한 이자 비용은 총 571억 원에 달한다.

카카오뱅크는 연 회비 및 사용 실적에 관계없이 '프렌즈 체크카드'에 대한 캐시백 혜택도 제공하고 있다. 전월 실적 및 지급 한도 없이 국내외 가맹점에서 기본 0.2%의 캐시백을 제공하며, 주말 및 공휴일에는 기본 0.4%의 캐시백이 제공된다. 전월 실적이 30만 원 이상인 경우, 배달, 쇼핑, 주유 등 업종별로 추가 캐시백이 지급된다. 출범 이후 올해 1분기까지 누적 5862억 원의 캐시백 혜택이 고객에게 돌아갔다.

카카오뱅크 측은 "수수료 면제와 금리 인하 등의 혜택을 통해 고객의 금융 부담을 줄여드리고자 했다"며 "앞으로도 더 많은 편익과 혜택을 고객에게 제공하며 포용금융을 실천해 나가겠다"고 전했다.

dedanhi@newspim.com