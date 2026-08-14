웰크론한텍, 상반기 순이익 165억 흑자전환

AI 핵심 요약beta
- 웰크론한텍이 14일 상반기 순이익 165억원 흑자전환했다.
- 2분기 매출은 358억원, 영업이익은 13억원으로 흑자전환했다.
- 시화MTV PF 리스크 해소로 충당금 190억원이 환입됐다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 웰크론한텍은 올해 상반기 당기순이익 165억원을 기록해 흑자로 돌아섰다고 14일 밝혔다. 영업이익도 29억원으로 흑자전환했다.
2분기 연결 기준 매출액은 358억원으로 전년 동기 대비 27% 증가했고, 영업이익은 13억원으로 흑자전환했다. 상반기 누적 기준으로는 매출액 672억원, 영업이익 29억원, 당기순이익 165억원을 기록했다.
순이익 흑자전환에는 시화멀티테크노밸리(MTV) 개발사업과 관련한 424억원 규모의 프로젝트파이낸싱(PF) 채무인수 리스크 해소가 반영됐다. 이 리스크가 해소되면서 기존에 설정했던 충당금 190억원이 환입돼 영업외수익으로 잡혔다.
재무구조도 개선됐다. 올해 6월 말 기준 부채 총계는 약 675억원으로 지난해 말 대비 33% 감소했으며, 부채비율은 741%에서 222% 수준으로 낮아졌다.
본업에서도 수익성이 개선됐다. 웰크론한텍은 수익성을 우선한 선별 수주와 프로젝트별 원가 관리에 집중하며 자재비와 인건비 상승에도 상반기 영업이익 흑자전환을 달성했다. 최근에는 KB골든라이프케어의 '북위례 빌리지' 신축 공사 등 약 800억원 규모의 사업을 수주했다.
웰크론한텍 관계자는 "시화MTV 관련 PF 리스크 해소와 이에 따른 충당금 환입으로 재무적 불확실성을 크게 낮췄다"며 "본업에서도 수익성 위주의 수주와 원가 관리 강화를 통해 영업이익 흑자전환을 달성한 만큼 환경플랜트 설계·조달·시공(EPC)을 비롯한 주요 사업의 영업 활동을 확대해 실적 개선 흐름을 이어갈 것"이라고 말했다.
dconnect@newspim.com