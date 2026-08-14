피엔티, 자사주 3000주 추가 취득

AI 핵심 요약beta
- 피엔티는 14일 이사회서 자사주 3000주 추가 취득을 결정했다.
- 총 9795만원 규모로 8월 14일부터 11월 17일까지 취득한다.
- 당초 5만주 매입 약속 이행 차원이라며 주주가치 제고를 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 피엔티는 14일 이사회를 열고 보통주 3000주, 약 9795만원 규모의 자기주식을 추가 취득하기로 결정했다고 밝혔다.
취득 예정기간은 8월 14일부터 11월 17일까지이며, NH투자증권을 통한 장내 직접 취득 방식으로 진행한다.
이번 추가 취득은 당초 계획했던 자기주식 5만주 취득 계획을 이행하기 위한 결정이다. 피엔티는 앞서 주가 안정 등을 위해 자기주식 5만주 취득을 추진해 지난달 30일부터 NH투자증권을 통해 4만7095주를 취득했다. 취득 과정에서 주가가 변동하면서 실제 취득 주식수는 당초 계획보다 2905주 적었다.
현행 규정상 자기주식 취득 이행 여부는 취득예정금액을 기준으로 판단하기 때문에 피엔티는 기존 취득분만으로도 관련 절차를 완료한 상태다. 회사는 그럼에도 당초 주주들에게 제시한 5만주 취득 계획을 이행한다는 차원에서 3000주를 추가로 취득하기로 했다.
피엔티 관계자는 "규모 자체보다는 당초 주주들과의 약속을 끝까지 이행하고 주주가치 제고에 대한 회사의 의지를 보여준다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 회사의 성장과 함께 주주가치를 높일 수 있는 방안을 지속적으로 검토해 나가겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com