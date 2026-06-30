관세청, 규제개선 '국민 아이디어' 공모...최우수상 100만원

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내달 1~24일 관세청 누리집서 접수

적극행정·규제합리화 2개 분야 공모

총 8건 시상...10월 말 결과 발표

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 관세청이 관세행정 서비스 개선과 불합리한 규제 정비를 위한 국민 아이디어를 공모한다.

관세청은 공직 내 적극행정 문화를 확산하고 불합리한 규제를 개선하기 위해 '2026 적극행정·규제합리화 아이디어 대국민 공모전'을 개최한다고 30일 밝혔다.

이번 공모전은 국민의 창의적인 아이디어를 바탕으로 관세행정 서비스를 개선하고 불합리한 규제를 정비하기 위해 마련됐다. 관세행정에 관심이 있는 국민이라면 누구나 참여할 수 있다.

2026 적극행정·규제합리화 아이디어 공모전 포스터 [자료=관세청] 2026.06.30 jongwon3454@newspim.com

접수 기간은 다음달 1일부터 24일까지다. 참여를 원하는 국민은 관세청 누리집을 통해 아이디어를 제출하면 된다.

공모 분야는 적극행정과 규제합리화 분야로 나뉜다. 적극행정 분야는 규정 미비나 부재로 업무 추진이 지연되는 등 공무원의 적극적인 업무처리가 필요한 과제를 대상으로 한다.

규제합리화 분야는 국민과 기업에 불편을 초래하거나 불필요한 부담을 주는 행정규제와 절차를 개선해 국민 편익과 기업 활동을 지원할 수 있는 과제를 대상으로 한다.

접수된 아이디어는 실시 가능성, 효과성, 창의성, 적용범위 등을 종합적으로 평가해 우수작을 선정한다.

시상 규모는 총 8건이다. 최우수상 1편에는 100만원, 우수상 3편에는 각 50만원, 장려상 4편에는 각 30만원이 지급되며 관세청장 상장이 수여된다.

수상작 외 우수 아이디어 제출자에게는 3만원 상당의 모바일 상품권을 지급한다. 무작위 추첨을 통해 선정된 참가자에게도 1만원 상당의 모바일 상품권을 제공한다.

공모전 결과는 10월 말 관세청 누리집을 통해 발표될 예정이다. 수상자에게는 개별 통보한다.

관세청은 앞으로도 국민 의견을 바탕으로 현장의 불편과 불합리한 규제를 지속적으로 개선해 나갈 계획이다.

jongwon3454@newspim.com