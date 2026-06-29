한국, '세계관세기구' 정책·재정위 위원국 동시 연임…국제 규범 형성 참여 확대

AI 핵심 요약beta
- 재정경제부가 29일 우리나라가 WCO 정책위·재정위 위원국으로 재선임됐다고 밝혔다.
- 우리나라는 정책위는 2014년부터, 재정위는 2012년부터 위원국을 맡아왔으며 이번에 2028년 6월까지 지위를 유지하게 됐다.
- 재경부는 관세규범 형성과 세관 협력 참여로 우리 수출기업 경쟁력과 해외 진출에 도움이 될 것으로 기대한다고 밝혔다.
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수출기업 통관 협력 강화 기대
[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 우리나라가 세계관세기구(WCO) 정책위원회와 재정위원회 위원국 지위를 동시에 이어가게 됐다. 국제 관세행정 규범 형성과 세관 협력 논의에 계속 참여하면서 우리 수출기업의 글로벌 경쟁력 제고에도 도움이 될 것으로 전망된다.
재정경제부는 WCO가 지난 25일부터 27일까지 벨기에 브뤼셀 본부에서 연차 총회를 열고, 우리나라를 정책위와 재정위 위원국으로 재선임했다고 29일 밝혔다. 이에 따라 우리나라는 올해 7월부터 2028년 6월까지 2년간 두 위원회의 위원국 지위를 유지한다.
우리나라는 정책위원회는 지난 2014년부터, 재정위원회는 2012년부터 각각 위원국을 맡아왔다. 정책위는 전략계획과 재정·감사, 정책 형성 등을 담당하는 25개국 협의체다. 재정위는 예산과 조달, 지출, 회계감사 등을 담당하는 19개국으로 구성된다.
WCO는 국제무역 상품의 품목분류를 규정하는 품목분류 협약(HS 협약)과 무역안전 및 원활화 표준체계(SAFE Framework) 등을 운영하는 국제기구다. 현재 187개국이 가입해 있으며, 우리나라는 지난 1968년 4월 가입했다.
재경부는 "이번 위원국 연임으로 국제 관세행정 규범 형성에 지속적으로 참여하고 국가 간 세관 협력을 강화하는 기반을 마련하게 됐다"며 "이를 통해 우리 수출기업의 글로벌 경쟁력 강화와 해외 진출에도 도움이 될 것으로 기대된다"고 강조했다.
rang@newspim.com