재경부, 주요국 고유가 대응 점검…"국민·취약 업종 지원 확대 추세"

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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 재정경제부는 문지성 국제경제관리관 주재로 정부서울청사에서 재경관 화상회의를 개최했다고 29일 밝혔다.

재경관은 주재국 정부 및 국제기구의 재정경제·금융 분야 협력, 주요 정책 동향 정보수집 등 대외업무를 지원하는 업무를 맡고 있다. 현재 현재 14개국, 16개 공관에 파견됐다.

정부세종청사 중앙동 전경[사진=뉴스핌DB]

특히 이날 회의에서 재경관들은 장기화되는 중동전쟁에 대응하는 주요국 사례를 점검하고, 국가별 경제협력 동향을 공유했다.

재경관들은 주요국들이 가격안정화, 수급안정화, 국제협력 등 정책을 지속 추진하고 있다고 설명했다. 또 에너지 비용상승에 따른 국민·취약 업종 부담을 줄이기 위한 지원책도 확대하고 있다고 보고했다.

대표적으로 싱가포르는 오는 6월 전 가구에 500달러 규모의 바우처를 지급하기로 했다. 생계비 특별 지원금도 200달러 인상하는 등 고유가 부담 완화를 위한 지원을 강화하고 있다.

프랑스는 운송, 농·어업, 건설업 등에 대한 유류비 지원을 연장하고, 고용주가 지급하는 연료비 보조금에 대한 비과세 혜택도 확대하기로 했다.

문 관리관은 "우리 정부는 중동발 리스크에 적절히 대응해 민생 물가를 안정적으로 관리하고 있다"며 "중동 지역의 상황은 여전히 불확실성이 높고, 향후 전개 양상에 따라 우리 경제 전반에 미치는 영향이 확대될 가능성도 배제할 수 없다"고 말했다.

wideopen@newspim.com