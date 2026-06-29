"함께 걸어요 '킁킁히어로'"...관세청, 걸음 기부 캠페인 성료

AI 핵심 요약beta
- 관세국경인재개발원이 29일 걸음 기부 캠페인을 성황리에 마무리했다고 밝혔다.
- 지난달 27일부터 한달간 비대면 걸음 기부로 진행돼 7000여명이 참여해 목표 2억4000만보를 조기에 달성했다.
- 관세청은 캠페이를 통해 마약탐지견 노고와 은퇴 탐지견 민간 분양 제도에 대한 관심을 당부했다.
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[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 관세청 소속 교육기관인 관세국경인재개발원은 마약탐지견에 대한 인식을 제고하기 위해 진행한 걸음 기부 캠페인 '함께 걸어요 킁킁히어로!'가 성황리에 마무리됐다고 29일 밝혔다.
이번 캠페인은 지난달 27일부터 한달간 진행된 이번 캠페인은 현금 혹은 물품 기부 방식에서 벗어나 참가자들의 일상 속 '걸음'을 기부하는 비대면 참여형 사회공헌 활동으로 기획됐다.
걸음 기부 애플리케이션을 통해 진행된 이번 행사는 마약탐지견에 관심이 있는 일반 국민 등 총 7000여 명이 참여해 목표 걸음 수인 2억 4000만보를 조기에 달성하는 성과를 거뒀다.
목표 걸음 수 2억 4000만보는 24시간 멈추지 않는 마약탐지견의 관세국경 수호를 의미한다는 뜻으로 설정됐다.
유선희 관세국경인재개발원장은 "이번 캠페인이 관세행정의 든든한 조력자인 마약탐지견의 노고를 다시 한번 생각하는 계기가 됐길 바란다"며 "은퇴 탐지견들이 따뜻한 가족의 품에서 여생을 보낼 수 있도록 민간 분양 제도에도 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.
jongwon3454@newspim.com