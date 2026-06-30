KB금융, 긱워커 맞춤형 금융상품 출시

AI 핵심 요약beta
- KB금융그룹이 7월 1일부터 긱워커 전용 금융지원 체계를 시작했다.
- KB국민은행·카드·리브모바일이 라이더 등 플랫폼 종사자 맞춤 상품과 요금제를 출시했다.
- KB손해보험은 온라인 안전교육 이수 라이더에 자동차보험료 5% 할인 특약을 운영했다.
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[서울= 뉴스핌] 전미옥 기자 = KB금융그룹이 7월 1일부터 배달라이더·대리운전기사·크리에이터 등 플랫폼 기반 경제활동 종사자인 긱워커를 위한 금융 지원 체계를 시작한다.
KB국민은행은 'KB 프리N통장'을 선보인다. 플랫폼 정산금 등 수시 입금되는 소득을 관리할 수 있으며, 입금 내역을 확인하는 인컴박스 기능을 갖췄다. 결산기 평균잔액 200만원까지 최고 1.4%의 특별금리를 제공한다. 플랫폼 정산금은 'KB스타뱅킹 급여클럽 서비스'의 급여 실적으로 인정돼 급여 이체 고객과 동일한 금융 우대 혜택을 받을 수 있다.
올해 3분기 내에는 서민금융진흥원과 협업해 청년 배달 플랫폼 종사자를 위한 미소금융을 제공한다. 배달용 이륜차 구입자금을 최대 500만원 이내로 지원하며, 친환경 이륜차 구입자와 금융교육 이수자에게는 금리 우대 혜택을 준다. 금융거래 이력이 부족한 고객의 신용대출 심사에는 비금융 대안정보와 머신러닝 기반 심사모형을 반영한다.
배달플랫폼 라이더를 위한 'KB리브모바일 전용 요금제'도 출시한다. 지도·배달 앱 사용으로 많은 데이터를 소모하는 라이더의 특성을 반영해 고용량 요금제 2종을 제공하며, 주유 쿠폰·단말기 구매 지원·보이스피싱 예방 서비스를 함께 제공한다.
KB국민카드는 'KB On the Go 체크카드'를 출시한다. 주유·통신료·식음료 할인 혜택과 함께 배달플랫폼 라이더를 위한 자동차·이륜차 보험료 할인 혜택을 제공한다.
KB손해보험은 지난 26일부터 '라이더 안전교육 할인특약'을 운영 중이다. 산업안전보건공단의 온라인 안전교육을 이수한 이륜차 배달 운전자에게 자동차보험료의 5%를 할인해준다.
romeok@newspim.com