엑스큐어, AXG엑스큐어코리아 법인 설립 완료

AI 핵심 요약beta
- 엑스큐어가 30일 AXG엑스큐어코리아를 설립해 글로벌 투자자 대상 디지털자산·RWA 인프라 사업을 본격화했다
- AXG엑스큐어코리아·아하자산운용·나오리스코리아가 각각 온보딩, RWA 운용 구조, 기관투자자용 보안·내부통제 인프라를 담당한다
- 엑스큐어는 국내 엄격한 규제 환경을 활용해 제도권 내 RWA 인프라 모델을 단계적으로 구축하며 관련 법령·인가 요건을 준수할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 엑스큐어가 AXG엑스큐어코리아 법인 설립을 완료하고 글로벌 디지털자산과 실물자산(RWA)을 연결하는 제도권 인프라 사업을 본격화한다고 30일 밝혔다.
회사에 따르면 AXG엑스큐어코리아는 글로벌 투자자 온보딩과 디지털자산 기반 정산 인프라 구축을 담당한다. 아하자산운용은 부동산, 채권, 상장주식, 단기금융상품 등 다양한 기초자산을 대상으로 RWA 자산 선별과 운용 구조를 검토한다. 나오리스코리아는 디지털자산 지갑과 수탁, 전자서명, 멀티시그, 키관리, 거래승인, 감사로그, 이상거래 탐지 등 기관투자자가 요구하는 보안 및 내부통제 인프라를 구축할 계획이다.
엑스큐어가 추진하는 사업은 국내 스테이블코인 발행이나 일반 소비자 결제수단 활용 모델과는 다르다. 글로벌 투자자와 기관 자금이 제도권 내에서 RWA 자산에 접근할 수 있도록 지원하는 인프라 구축에 초점을 맞추고 있다. 국내는 금융결제 인프라가 고도화돼 있고 금융실명제, 자금세탁방지, 외환규제 등 관련 규제가 엄격한 시장이기 때문이다.
AXG엑스큐어코리아는 해외 투자자 온보딩, 디지털자산 기반 정산 프로세스, 향후 토큰화 인터페이스 등과 관련한 사업 가능성을 검토한다. 다만 해당 사업은 현행 법령과 금융당국의 규제 방향을 준수하고, 인가 금융기관 및 외부 전문기관과의 협업 구조를 전제로 추진될 계획이다. 아하자산운용의 실제 상품화 여부는 관련 법령과 인가 요건, 투자자 적합성 및 판매기관 협의 결과에 따라 결정된다.
엑스큐어 관계자는 "법인 설립으로 디지털자산 기반 RWA 인프라 사업의 조직 기반이 마련됐다"며 "향후 사업은 관련 법령과 금융당국의 제도화 방향, 인가 금융기관 및 외부 수탁기관과의 협업을 전제로 단계적으로 추진할 계획"이라고 밝혔다.
현재 한국은 토큰증권 제도와 스테이블코인 관련 법제화가 진행 중이며 세부 인가 요건과 사업 가능 범위는 계속 정비되고 있다. 엑스큐어는 제도권 내에서 추진 가능한 RWA 인프라 사업 모델을 준비한다는 방침이다.
nylee54@newspim.com