IBK기업은행, AI 기술 개발 중소기업에 5000억원 공급

AI 핵심 요약beta
- IBK기업은행이 30일 중소기업 대상
- AI 대전환 도약대출 5000억원을 출시했다
- AI 개발·장비·도입 기업에 최대 30억원 대출과
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = IBK기업은행이 인공지능(AI) 확산에 대응해 중소기업 지원을 위한 대규모 금융 프로그램을 내놨다.
기업은행은 30일 AI 기술 개발과 도입을 추진하는 중소·중견기업을 대상으로 총 5000억원 규모의 'AI 대전환 도약대출'을 출시한다고 밝혔다.
이번 상품은 미래 성장 산업에 대한 자금 공급을 확대하는 '생산적 금융'의 일환으로, AI 산업 전반의 경쟁력 강화를 지원하기 위해 기획됐다.
특히 AI 기술을 개발하는 기업뿐 아니라 관련 장비·서비스 등 후방 산업 기업, 그리고 AI 시스템 도입을 추진하는 기업까지 폭넓게 지원하는 것이 특징이다. 기업은행은 초기 투자 부담이 큰 AI 도입 기업의 디지털 전환(AX)을 촉진하는 데에도 초점을 맞출 방침이다.
지원 대상은 기술 혁신과 AI 기반 전환을 추진하는 중소·중견기업으로, 업체당 최대 30억원 한도 내에서 운전자금과 시설자금을 제공한다. 또한 최대 1.5%포인트의 금리 감면 혜택도 함께 지원된다.
peterbreak22@newspim.com