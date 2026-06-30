대전서 보이스피싱 번호변작 중계기 조직 적발…11명 검거

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

해외 발신번호 '010' 바꿔주는 불법 중계소 11곳 단속

휴대전화·유심·라우터 등 1304개 압수…10명 구속

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 보이스피싱 범죄에 쓰이는 해외 발신번호를 국내 휴대전화 번호처럼 바꿔주는 불법 중계기를 설치·운영한 일당이 경찰에 붙잡혔다.

대전경찰청 광역범죄수사대는 지난달 26일부터 이달 말까지 대전 일대 원룸과 고시텔 등에 불법 중계기를 설치해 운영한 30대 남성 A씨 등 11명을 전기통신사업법 위반 혐의 등으로 검거하고 이 가운데 10명을 구속했다고 30일 밝혔다.

[사진=대전경찰청] 2026.06.30 nn0416@newspim.com

이들은 보이스피싱 조직이 해외에서 건 전화를 '010'으로 시작하는 국내 번호로 표시되도록 중계기를 운영한 혐의를 받고 있다.

경찰은 불법 중계소 11곳을 단속해 휴대전화, 유심, 라우터, 이동형 라우터, 유심박스, 노트북 등 장비 1304개를 압수했다.

최근에는 단속을 피하기 위해 차량을 이용한 이동형 중계 수법도 확인됐다. 경찰은 렌터카에 타인 명의 유심칩이 장착된 중계기를 설치한 뒤 서울과 목포, 대전 등 전국을 이동하며 해외 발신번호를 변작한 20대 남성 B씨 등 2명도 추적 끝에 검거해 구속했다.

대전경찰청은 "010 번호로 걸려 왔다고 해서 안전한 전화라고 단정해서는 안 된다"며 "수사기관이나 금융기관은 전화로 금전을 요구하지 않는 만큼 의심스러운 전화는 즉시 끊고 신고해 달라"고 당부했다.

이어 "휴대전화나 유심을 타인에게 넘길 경우 범죄에 이용되면 형사 책임을 질 수 있다"며 "유심 대여나 휴대폰 명의 대여 제안에 응하지 말아야 한다"고 강조했다.

nn0416@newspim.com