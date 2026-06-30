최혁진 의원 지지자들, 민주당 복당 촉구…"현 정부 성공과 원주 발전 위한 선택"

복당에 대한 당내 의견 없으나 복당 시기 조율..."맡는 자리에서 역할 다 하겠다"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 최혁진 국회의원 지지자들이 최혁진 의원의 민주당 복당을 촉구하는 기자회견을 가졌다.

지지자들은 30일 원주시청 브리핑룸에서 열린 회견에서 "이재명 정부 집권 2년차를 맞아 집권여당의 정책 역량을 더욱 강화해야 하는 시점에 최혁진 의원의 복당은 이재명 정부의 국정운영을 뒷받침하고 집권여당의 역량을 강화하는 출발점될 것"이라고 밝혔다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 최혁진 의원 지지자들이 더불어민주당 복당을 촉구하는 기자회견을 하고 있다. 2026.06.30 onemoregive@newspim.com

이어 "현 정부의 성공적인 국정 운영을 위해서는 정책과 입법 역량, 현장 경험을 갖춘 인재를 폭 넓게 포용해야 한다"며 "국정 경험과 지역 현장 경험을 함께 갖춘 최혁진 의원은 이재명 정부의 개혁 과제와 민생 입법을 뒷받침하는 역할을 할 것"이라고 강조했다.

또 "원주는 의료산업과 혁신도시 고도화, 구도심 활성화 등 중앙정부와 긴밀한 협력이 필요한 시기에 최혁진 의원의 복당은 이재명 정부의 성공과 원주 발전을 위한 선택"이라고 복당 당위성을 설명했다.

최혁진 의원은 본지와의 통화에서 복당 논의와 관련해 당내 분위기를 전했다. 그는 "복당 자체를 반대하는 분위기는 아니고 시기를 두고 여러 의견이 있는 상황"이라며 "당대표 선거 이후에 복당을 허용하자는 쪽과 현역 의원의 신청인 만큼 바로 처리해야 한다는 쪽이 함께 존재한다"고 말했다.

상임위 배정 문제에 대해서는 "법사위와 과방위 중 하나가 될 것으로 보이는데 현재로선 과방위로 갈 가능성이 크다"며 "복당 전 법사위에 배치될 경우 여야 의석 수가 민감한 만큼 또 다른 논란이 제기될 수 있다"고 했다.

최혁진 의원은 "당 지도부의 결정을 존중하면서 조용히 기다리고 있다"며 "복당과 상임위 배정이 마무리되면 맡은 자리에서 성실히 역할을 다 하겠다"고 덧붙였다.

onemoregive@newspim.com