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제네웰, 인도네시아서 '웰패스' 학술행사 개최…동남아 공략

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  • 제네웰은 30일 인도네시아에서 웰패스 강연과 수술 참관 행사를 개최했다
  • 웰패스는 수술 부위에 적용해 72시간 동안 국소마취제를 방출해 통증 완화를 돕는 의료기기다
  • 제네웰은 인도네시아 매출 본격화와 동남아 시장 확대를 추진하고 국내에선 건강보험 등재 후 공급 확대를 기대하고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

현지 의료진 대상 제품 강연·수술 참관 진행

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 제네웰은 최근 인도네시아 제약사 피리담 파마(Pyridam Farma) 관계자와 의료진을 대상으로 통증 감소 약물 전달 의료기기 '웰패스(Welpass)' 제품 강연과 수술 참관 행사를 개최했다고 30일 밝혔다.

회사는 지난 1월 소화기외과 의료진 대상 행사에 이어 이번에는 흉부외과 의료진을 초청해 학술 교류를 진행했다. 제네웰은 올해 초 피리담 파마와 전략적 파트너십을 체결하고 인도네시아에 웰패스를 공식 출시했다.

조종호 삼성서울병원 심장혈관흉부외과 교수가 웰패스 사용 경험을 설명하고 있다. [사진=제네웰]

이번 행사에서는 조종호 삼성서울병원 심장혈관흉부외과 교수가 웰패스의 임상 연구 결과를 소개했으며, 성용원 서울특별시보라매병원 심장혈관흉부외과 교수는 수술 참관 프로그램을 진행했다.

웰패스는 서방성 약물 방출 제어 기술을 적용한 의료기기로, 국소마취제를 겔과 혼합해 수술 절개 부위에 적용하면 약물이 약 72시간 동안 방출돼 통증 완화를 돕는 제품이다.

제네웰은 인도네시아 출시 이후 현지 의료진과 시장 관계자들로부터 관심을 받고 있으며, 올해부터 현지 매출이 본격화될 것으로 기대하고 있다고 밝혔다.

회사는 하반기 소화기외과와 흉부외과, 산부인과 의료진을 대상으로 제품 강연과 수술 참관 행사를 이어가는 한편 싱가포르와 필리핀 등 동남아시아 시장으로 사업을 확대할 계획이다.

한상덕 제네웰 대표는 "이번 행사는 파트너사인 피리담 파마와의 협력을 강화하고 현지 의료진에게 웰패스의 임상적 가치를 소개하는 계기가 됐다"며 "피리담 파마의 유통망과 국소마취제 제조 인프라를 바탕으로 현지 시장 확대에 나설 계획"이라고 말했다.

한편 웰패스는 2025년 신의료기술평가를 통과해 안전성과 유효성을 인정받았으며, 현재 국내 주요 병원 160곳에 공급되고 있다. 회사는 올 하반기 건강보험 등재가 완료되면 공급이 확대될 것으로 기대하고 있다.

sykim@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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