IBK투자증권, 최광진 신임 대표 선임…소비자 중심 경영 강화

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중소기업 금융 지원과 고객 신뢰 기반 성장 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = IBK투자증권은 30일 임시주주총회와 이사회를 열고 최광진 부사장을 신임 대표이사 사장으로 선임했다.

최광진 신임 대표이사는 1965년생으로 부산진고와 고려대학교 경제학과를 졸업했다. 이후 미국 아이오와대학교에서 경영학 석사(MBA)를 취득했다.

최 대표는 1992년 기업은행에 입행했다. 기업은행에서 전략기획팀장, 하노이지점장, 투자금융부장, 서부지역본부장, 기업투자금융(CIB) 그룹장 등을 지냈다.

이후 IBK투자증권 경영총괄(COO) 부사장을 맡아 은행과 증권 간 시너지 사업 추진, 중소기업 특화 증권사 역할 확대 전략 수립 등을 담당했다.

최광진 IBK투자증권 신임 대표이사. [사진=IBK투자증권]

IBK투자증권은 이번 대표이사 선임을 계기로 고객과의 신뢰를 최우선 가치로 두고, 중소·벤처기업 지원과 금융소비자 중심 경영을 바탕으로 경쟁력을 강화할 계획이다.

최 대표는 취임사에서 "국내 유일 국책 계열 증권사이자 IBK금융그룹의 일원으로서 생산적 금융을 통한 중소기업 자금조달에 적극적으로 기여할 것"이라며 "고객과 기업, 정부와 주주 모두의 신뢰를 바탕으로 함께 성장하는 IBK투자증권이 되도록 노력하겠다"고 전했다.

dconnect@newspim.com