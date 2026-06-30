전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.30 (화)
KYD 디데이
전국 지자체

속보

더보기

"시민이 결정·공무원이 실행·시장이 책임"…원주시 민선 9기 청사진 발표

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 구자열 원주시장 당선인 측이 30일 시민주권시대 준비위 활동을 마무리하고 새 시정 비전 T5 체계를 발표했다.
  • 준비위는 반값 생활비·첨단산업·도시재생·복지돌봄·시민참여 강화 등을 민선 9기 핵심 공약과 실행 로드맵으로 제시했다.
  • 구 당선인은 모든 비전과 정책의 중심에 시민을 두고 시민이 결정하고 공무원이 실행하는 시민주권 행정체계를 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

공약·현안·조직 전반 점검…반값·첨단·활력·매력·안심 'T5 비전'으로 시정 철학 체계화
시민주권위원회·적극행정위원회·의회 협치·위원회 구조조정 제안…"원주의 주인은 시민, 기준은 시민의 삶" 재확인

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 원주 민선 9기 출범을 앞두고 구성된 '시민주권시대 준비위원회'가 22일간의 활동을 마무리하고 시민주권을 핵심 가치로 한 새 시정 청사진을 발표했다.

시민주권시대 준비위원회는 지난 6월 9일부터 30일까지 22일간 위원 15명, 4개 분과 체제로 공약·업무·현안을 종합 점검하며, 당선자의 시정 철학을 행정 언어로 번역하는 역할을 수행했다고 30일 밝혔다.

위원회는 선거공보와 추가 공약, 각종 정책 제안을 통합해 '반값원주(T1)·첨단원주(T2)·활력원주(T3)·매력원주(T4)·안심원주(T5)' 등 5대 비전 체계를 재정비했다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 구자열 원주시장 당선인이 시민주권시대 준비위원회 활동 보고회에서 인삿말을 하고 있다. 2026.06.30 onemoregive@newspim.com

T5는 5대 비전×5대 중점×5대 실행으로 구성된 민선 9기 원주시정의 기본 약속으로, 생활비 부담 완화와 교통·주거·돌봄, 미래산업 육성, 도시 품격 회복, 돌봄·안전·재난 대응 등을 포괄한다.

준비위는 기존 시정업무와 민선 8기 공약을 연계해 반도체교육원, 꿈이룸 바우처, 각종 축제 등은 현장 체감도와 운영방식을 조정해 지속·수정 과제로, 창의문화도시 재도약과 다면평가제는 목표·체계를 바꾸는 전환 과제로 분류했다.

첨단산업전략추진단, 원도심 통합지원 플랫폼, 천원주택, 기후도시, 농업성장특별위원회, 책세권 도시 등은 새 시정에서 추진해야 할 신규 전략 과제로 제시됐다.

시민주권 제도 설계도 눈에 띈다. 준비위는 시민 참여를 '구호'가 아닌 행정의 작동 원리로 삼기 위해 시정구호를 '시민의 뜻을 모아, 함께 만드는 원주'로 정리하고 시민투표를 거쳐 확정했다.

또 시장 직속 시민주권위원회를 통해 시민패널·숙의·제안·평가를 연계하는 참여 플랫폼 설치 방향을 검토하고, 공직자 적극행정을 뒷받침할 적극행정위원회 강화, 원주시의회와의 정례 소통을 통한 협치 구조, 형식·중복 위원회 정비와 실질 위원회 중심 재편 방안을 내놓았다.

4개 분과별로도 주요 과제가 도출됐다. 기획·행정·협치 분과는 시정구호·목표 확정 절차와 시민투표 결과를 정리하고, 시민주권위원회·적극행정·의회협치 운영방안을 마련했다. 시청 조직개편, 주민자치회의 단계적 확대, 자문위원 및 시민 정책제안에 대한 대응체계 등이 대표 사례로 꼽혔다.

민생경제·첨단산업 분과는 천원주택·원주패스·천원돌봄 등 반값 생활비 정책과 청년·여성·소상공인 원스톱 365 지원체계를 검토했다.

의료AI·바이오·제2첨복단지 등 미래산업 기반 점검과 함께 시장 직속 '첨단산업전략추진단' 설치, '원도심 통합지원 플랫폼' 구축, '소상공인 365 종합지원센터' 운영 등을 성과로 제시했다.

복지돌봄·교육문화 분과는 통합돌봄과 보육·교육 부담 완화, 세대별 삶의 질 향상 과제를 중심으로 강원대표도서관·문화거점·지역문화 활성화 로드맵을 정리했다. 1억 아이키움 성장바우처, 반곡동 종축장 부지의 문화·창의산업 거점 조성, '원주 책세권 도시'와 자연체험 놀이터 조성 등이 포함됐다.

관광교통·환경농업 분과는 교통체계 개선과 관광자원 연계, 원도심 재생·공간혁신, 환경·안전·재난 대응 및 생활안전 인프라 보강 과제를 도출했다. 소각장 시설 관련 시민공론화 기구 구성, 생활권 중심 맞춤형 교통체계 논의 구조, 지속 가능한 축제 운영·관리 체계, 농업·농촌 활력과 로컬자원 활용을 통한 지속가능 지역경제 방안이 대표 사례로 제시됐다.

준비위는 민선 9기 출범 이후 실행 로드맵도 제시했다. 취임 직후에는 공약관리 체계 확정, 시정구호·목표 공식화, 부서별 실행계획 착수, 시민주권위원회 준비단 발족을 우선 추진하도록 했다.

취임 100일 내에는 조직개편 방향 검토, 시민주권위원회 설계 및 출범, 예산 편성과의 연계를, 임기 초반에는 핵심 공약 우선 착수와 적극행정·협치 구조 정착, 성과관리·시민보고 체계 운영을 통해 공약 이행의 가시적 성과를 내겠다는 계획이다.

위원회는 이날 브리핑에서 "시민이 결정하고 공무원이 실행하며 시장이 책임지는 행정체계를 만들겠다"며 시민주권시대의 출발을 선언했다.

또 "원주의 주인은 시민이며 시정의 기준은 시민의 삶"이라는 문구로 향후 시정 운영의 최종 기준을 분명히 했다.

구자열 원주시장 당선인은 시민주권시대 활동 보고서를 전달받은 뒤 보고서 초안의 핵심을 "모든 비전과 정책의 중심에 시민을 둔다는 철학"이라고 규정했다.

구 당선자는 T5 공약이 "급조된 약속이 아니라 최소 3년 전부터 토론과 줌 회의 등을 통해 축적한 논의의 결과"라며, "반값원주, 첨단원주, 활력원주 등은 충분히 실현 가능한 이야기이고 시민과의 약속을 지킬 수 있다는 확신이 있다"고 말했다.

인수위원 인선과 관련해서는 "민선 8기를 객관·합리적으로 이해할 수 있고, 그 이해를 바탕으로 새로운 비전을 키워드로 제시할 수 있는 분들만 모시고자 했다"며 "압박과 요청이 있었지만 오랫동안 함께 호흡해 온 분들이야말로 생각을 실현시킬 사람이라고 판단했다"고 설명했다.

향후 시민 참여 확대 방침도 밝혔다. 그는 "앞으로 시민주권시대 준비위원회를 실제로 가동하려면 다수 시민의 참여가 필요하다"며 "개인적 인연이 아닌 가장 합리적이고 원주의 미래를 담보할 생각을 가진 시민들이 많이 참여할 것으로 기대한다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국회, 한성숙 청문보고서 채택 [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한성숙 국무총리 후보자에 대한 국회 인사청문 심사경과보고서가 30일 더불어민주당 주도로 채택됐다. 국민의힘은 회의에 불참했다. 국회 국무총리 임명동의에 관한 인사청문특별위원회는 이날 오전 제5차 회의를 열고 한 후보자 임명동의안 심사경과보고서 채택의 건을 의결했다. [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 26일 오전 서울 여의도 국회에서 한성숙 국무총리 후보자의 인사청문회가 열리고 있다. 2026.06.26 kunjoo@newspim.com 백혜련 위원장은 "전날까지가 청문보고서 채택 마감일이었다"며 "계속해서 국민의힘 의원님들을 설득하고 함께 합의 채택하기를 요청드렸지만 오늘 이 자리까지도 오시지 않았다"고 말했다. 특위는 보고서 종합의견 일부 문구를 수정한 뒤 한 후보자 임명동의안 심사경과보고서를 채택했다. 보고서에는 한 후보자가 국무총리로서 적합하다는 다수 의견과 함께, 국민의힘이 청문 과정에서 제기한 부적격 의견도 함께 담겼다. 한 후보자 임명동의안은 이날 오후 본회의 표결 절차를 밟을 전망이다. 국무총리 임명동의안은 본회의에서 재적의원 과반 출석과 출석의원 과반 찬성으로 의결된다. 민주당이 과반 의석을 확보하고 있는 만큼 국민의힘이 표결에 불참하거나 반대표를 던지더라도 인준안 처리는 가능한 구조다. oneway@newspim.com 2026-06-30 11:58
사진
골드만삭스 "금 랠리 안 끝났다" [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 최근 4개월간 부진했던 금 가격이 올해 랠리의 종료를 의미하는 것은 아니라는 분석이 나왔다. 골드만삭스 원자재 리서치 공동 헤드 사만다 다트는 지난 주말 보고서에서 "금은 아직 끝나지 않았다(Gold is not done)"고 주장했다. 다트와 연구팀은 금이 2022년 이후 123% 상승했다는 점을 짚으면서 "구조적 요인과 향후 경기순환적 요인 모두에 힘입어 추가 상승 여력이 있다고 본다"고 설명했다. 금 선물 가격 1년 추이 [AI 일러스트=권지언 기자] ◆ "2026년 말 온스당 4,900달러"…중앙은행 자산 다변화가 핵심 동력 연초 대비 금 가격은 6% 이상 하락한 상태로, 지난 1월 말 사상 최고치를 기록한 이후 조정이 이어지고 있다. 다트는 "구조적으로는 2022년 러시아 외환보유액 동결 이후 이어지고 있는 신흥국(EM) 중앙은행의 자산 다변화가 2026년 말 금 가격 전망치 4,900달러/온스의 근간"이라고 말했다. 연구팀은 또 세계금협회(World Gold Council) 조사에서 올해 2~5월 사이 조사 대상 중앙은행 76곳 중 45%가 향후 12개월 내 금 보유량을 늘릴 계획이라고 응답했다며, 이는 사상 최고 수준이라고 덧붙였다. ◆ 단기 변수는 매파적 연준…ETF 수요는 점진적 회복 전망 다만 경기순환적 측면에서는 단기 역풍도 존재한다. 매파적인 연준 기조가 통화가치 희석(디베이스먼트) 우려를 잠재우고 있는 데다, 시장이 인플레이션 우려 속에 올해 연준의 금리 인상 가능성을 가격에 반영하면서 금리에 민감한 상장지수펀드(ETF) 수요가 압박받고 있다는 설명이다. 다트는 "이러한 역풍은 시간이 지나며 적어도 부분적으로는 반전될 것으로 본다"고 밝혔다. 연구팀은 ETF 포지션이 점차 늘어날 것으로 예상했는데, 이는 연준이 올해는 금리를 동결하고 인하 사이클은 내년 하반기로 미룰 것이라는 골드만삭스 이코노미스트들의 전망과도 일치한다. 다트는 "중기적으로는 서구권의 재정 건전성 우려를 포함한 거시적 변화가 결국 민간 부문의 금 분산투자를 가속화하면서, 금 가격 전망 리스크는 여전히 상방으로 기울어져 있다"고 강조했다. 귀금속 가격은 지난 2월 말 이란 전쟁 발발 이후 급락세를 보이며 금값은 약 24% 떨어졌다. 유가 상승에 따른 인플레이션 지표 악화로 매도세는 더욱 가팔라졌다. 원유 가격이 일부 후퇴했음에도 불구하고, 끈질긴 인플레이션과 견조한 노동시장이 연준으로 하여금 금리를 더 오래 동결하거나 연내 추가 인상에 나서게 할 수 있다는 우려가 투자자들 사이에서 커지고 있다. kwonjiun@newspim.com 2026-06-30 11:21

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동