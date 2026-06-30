"시민이 결정·공무원이 실행·시장이 책임"…원주시 민선 9기 청사진 발표

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공약·현안·조직 전반 점검…반값·첨단·활력·매력·안심 'T5 비전'으로 시정 철학 체계화

시민주권위원회·적극행정위원회·의회 협치·위원회 구조조정 제안…"원주의 주인은 시민, 기준은 시민의 삶" 재확인

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 원주 민선 9기 출범을 앞두고 구성된 '시민주권시대 준비위원회'가 22일간의 활동을 마무리하고 시민주권을 핵심 가치로 한 새 시정 청사진을 발표했다.

시민주권시대 준비위원회는 지난 6월 9일부터 30일까지 22일간 위원 15명, 4개 분과 체제로 공약·업무·현안을 종합 점검하며, 당선자의 시정 철학을 행정 언어로 번역하는 역할을 수행했다고 30일 밝혔다.

위원회는 선거공보와 추가 공약, 각종 정책 제안을 통합해 '반값원주(T1)·첨단원주(T2)·활력원주(T3)·매력원주(T4)·안심원주(T5)' 등 5대 비전 체계를 재정비했다.

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 구자열 원주시장 당선인이 시민주권시대 준비위원회 활동 보고회에서 인삿말을 하고 있다. 2026.06.30 onemoregive@newspim.com

T5는 5대 비전×5대 중점×5대 실행으로 구성된 민선 9기 원주시정의 기본 약속으로, 생활비 부담 완화와 교통·주거·돌봄, 미래산업 육성, 도시 품격 회복, 돌봄·안전·재난 대응 등을 포괄한다.

준비위는 기존 시정업무와 민선 8기 공약을 연계해 반도체교육원, 꿈이룸 바우처, 각종 축제 등은 현장 체감도와 운영방식을 조정해 지속·수정 과제로, 창의문화도시 재도약과 다면평가제는 목표·체계를 바꾸는 전환 과제로 분류했다.

첨단산업전략추진단, 원도심 통합지원 플랫폼, 천원주택, 기후도시, 농업성장특별위원회, 책세권 도시 등은 새 시정에서 추진해야 할 신규 전략 과제로 제시됐다.

시민주권 제도 설계도 눈에 띈다. 준비위는 시민 참여를 '구호'가 아닌 행정의 작동 원리로 삼기 위해 시정구호를 '시민의 뜻을 모아, 함께 만드는 원주'로 정리하고 시민투표를 거쳐 확정했다.

또 시장 직속 시민주권위원회를 통해 시민패널·숙의·제안·평가를 연계하는 참여 플랫폼 설치 방향을 검토하고, 공직자 적극행정을 뒷받침할 적극행정위원회 강화, 원주시의회와의 정례 소통을 통한 협치 구조, 형식·중복 위원회 정비와 실질 위원회 중심 재편 방안을 내놓았다.

4개 분과별로도 주요 과제가 도출됐다. 기획·행정·협치 분과는 시정구호·목표 확정 절차와 시민투표 결과를 정리하고, 시민주권위원회·적극행정·의회협치 운영방안을 마련했다. 시청 조직개편, 주민자치회의 단계적 확대, 자문위원 및 시민 정책제안에 대한 대응체계 등이 대표 사례로 꼽혔다.

민생경제·첨단산업 분과는 천원주택·원주패스·천원돌봄 등 반값 생활비 정책과 청년·여성·소상공인 원스톱 365 지원체계를 검토했다.

의료AI·바이오·제2첨복단지 등 미래산업 기반 점검과 함께 시장 직속 '첨단산업전략추진단' 설치, '원도심 통합지원 플랫폼' 구축, '소상공인 365 종합지원센터' 운영 등을 성과로 제시했다.

복지돌봄·교육문화 분과는 통합돌봄과 보육·교육 부담 완화, 세대별 삶의 질 향상 과제를 중심으로 강원대표도서관·문화거점·지역문화 활성화 로드맵을 정리했다. 1억 아이키움 성장바우처, 반곡동 종축장 부지의 문화·창의산업 거점 조성, '원주 책세권 도시'와 자연체험 놀이터 조성 등이 포함됐다.

관광교통·환경농업 분과는 교통체계 개선과 관광자원 연계, 원도심 재생·공간혁신, 환경·안전·재난 대응 및 생활안전 인프라 보강 과제를 도출했다. 소각장 시설 관련 시민공론화 기구 구성, 생활권 중심 맞춤형 교통체계 논의 구조, 지속 가능한 축제 운영·관리 체계, 농업·농촌 활력과 로컬자원 활용을 통한 지속가능 지역경제 방안이 대표 사례로 제시됐다.

준비위는 민선 9기 출범 이후 실행 로드맵도 제시했다. 취임 직후에는 공약관리 체계 확정, 시정구호·목표 공식화, 부서별 실행계획 착수, 시민주권위원회 준비단 발족을 우선 추진하도록 했다.

취임 100일 내에는 조직개편 방향 검토, 시민주권위원회 설계 및 출범, 예산 편성과의 연계를, 임기 초반에는 핵심 공약 우선 착수와 적극행정·협치 구조 정착, 성과관리·시민보고 체계 운영을 통해 공약 이행의 가시적 성과를 내겠다는 계획이다.

위원회는 이날 브리핑에서 "시민이 결정하고 공무원이 실행하며 시장이 책임지는 행정체계를 만들겠다"며 시민주권시대의 출발을 선언했다.

또 "원주의 주인은 시민이며 시정의 기준은 시민의 삶"이라는 문구로 향후 시정 운영의 최종 기준을 분명히 했다.

구자열 원주시장 당선인은 시민주권시대 활동 보고서를 전달받은 뒤 보고서 초안의 핵심을 "모든 비전과 정책의 중심에 시민을 둔다는 철학"이라고 규정했다.

구 당선자는 T5 공약이 "급조된 약속이 아니라 최소 3년 전부터 토론과 줌 회의 등을 통해 축적한 논의의 결과"라며, "반값원주, 첨단원주, 활력원주 등은 충분히 실현 가능한 이야기이고 시민과의 약속을 지킬 수 있다는 확신이 있다"고 말했다.

인수위원 인선과 관련해서는 "민선 8기를 객관·합리적으로 이해할 수 있고, 그 이해를 바탕으로 새로운 비전을 키워드로 제시할 수 있는 분들만 모시고자 했다"며 "압박과 요청이 있었지만 오랫동안 함께 호흡해 온 분들이야말로 생각을 실현시킬 사람이라고 판단했다"고 설명했다.

향후 시민 참여 확대 방침도 밝혔다. 그는 "앞으로 시민주권시대 준비위원회를 실제로 가동하려면 다수 시민의 참여가 필요하다"며 "개인적 인연이 아닌 가장 합리적이고 원주의 미래를 담보할 생각을 가진 시민들이 많이 참여할 것으로 기대한다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com