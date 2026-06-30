WGBI 편입 석 달, 외국인 국고채 순매수 37조

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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 재정경제부는 황순관 국고실장 주재로 '세계국채지수(WGBI) 상시점검 및 투자유치 추진단' 제8차 회의를 개최했다고 30일 밝혔다.

WGBI 편입 개시 이후인 3월 30일부터 6월 26일까지 외국인의 국고채 순매수 규모는 체결 기준 37조3000억원으로 집계됐다. 결제 기준으로는 4월 1일부터 6월 26일까지 30조7000억원이다.

올해 4~6월 외국인의 국고채 순매수 규모는 결제 기준으로 지난해 같은 기간의 28조원보다 확대됐다. 특히 6월에는 7조9000억원 규모의 국고채 만기상환이 있었음에도 외국인 자금의 순유입 흐름이 이어졌다.

정부세종청사 재정경제부 전경[사진=뉴스핌DB]

일본계 투자자 자금이 꾸준히 유입되는 가운데 중앙은행, 투자은행, 국제기구 등 다양한 유형의 투자자가 국고채 순매수에 나선 점도 긍정적으로 평가됐다.

이날 회의에서는 유로클리어 서비스 개시 이후 외국인 투자자들이 제기한 애로사항과 건의사항도 공유했다. 유로클리어는 거래 상대국마다 별도 계좌를 개설하지 않아도 국경 간 채권·증권·파생상품 등을 거래할 수 있도록 지원하는 글로벌 국제예탁결제기관(ICSD)이다.

황 실장은 "국내 금융시장을 둘러싼 대내외 불확실성이 상존하고 있어 하반기에도 긴장감을 늦추지 않고 외국인 자금 유입 동향을 면밀히 살펴봐야 할 것"이라며 "어려운 시장 여건 속에서도 우리 국채시장에 대한 외국인 투자가 확대될 수 있도록 최선을 다해달라"고 말했다.

정부는 앞으로도 추진단을 중심으로 외국인 자금 유입 동향을 지속 점검하고, 국채시장 접근성을 높이기 위한 제도 개선사항을 적극 검토할 방침이다.

wideopen@newspim.com