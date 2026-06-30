NH농협은행, 백도어 공격 탐지·대응 체계 구축 추진

AI 핵심 요약beta
- NH농협은행이 30일 지슨과 무선 백도어 해킹 대응 업무협약을 체결했다
- 양사는 초소형 무선 장비 악용한 폐쇄망 우회 해킹 예방·탐지 체계를 구축한다
- 농협은행은 물리·무선까지 아우르는 통합 보안 관리로 고객 정보와 금융자산 보호를 강화한다
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협은행이 무선 기반 해킹 위협에 대응하기 위해 보안 전문기업과 협력에 나섰다.
NH농협은행은 정보보안 기업 지슨과 무선 백도어 해킹 예방과 탐지, 대응 체계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 30일 밝혔다.
무선 백도어 해킹은 초소형 무선 장비를 서버나 PC, 네트워크 장비 등에 몰래 설치해 내부 시스템 접근을 시도하는 방식이다. 특히 외부 인터넷과 분리된 폐쇄망 환경에서도 기존 보안 체계를 우회할 수 있어 최근 주목받는 위협으로 꼽힌다.
농협은행은 이번 협력을 통해 기존 네트워크 중심 보안에서 나아가 물리적·무선 영역까지 포함하는 통합 보안 관리 체계를 구축할 계획이다. 이를 통해 고객 정보와 금융자산 보호 수준을 한층 끌어올린다는 방침이다.
정태영 농협은행 부행장은 "사이버 공격이 네트워크를 넘어 하드웨어와 무선 영역으로 확장되고 있다"며 "선제적인 탐지와 대응 체계를 마련해 보다 안전한 금융 환경을 만들어가겠다"고 말했다.
peterbreak22@newspim.com