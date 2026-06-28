NH농협금융, 제3금융중심지 추진 전북 종합 지원 나선다

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은행·보험·증권·자산운용·벤처투자 종합지원체계 구축

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협금융지주는 28일 정부의 '5극 3특 국가균형성장' 정책에 발맞춰 전북을 두 번째 테마지역으로 선정하고, 농협 그룹 차원의 종합 지원을 계획했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협금융지주는 28일 정부의 '5극 3특 국가균형성장' 정책에 발맞춰 전북을 두 번째 테마지역으로 선정하고, 농협 그룹 차원의 종합 지원을 계획했다고 밝혔다. [사진=NH농협금융지주]2026.06.28 dedanhi@newspim.com

이번 종합 지원은 전북의 주요 산업인 농생명, 피지컬AI, 신재생에너지를 중심으로 은행, 보험, 증권, 자산운용, 벤처투자 등 그룹의 주요 계열사가 협력하여 진행될 예정이다.

NH농협금융은 3분기 내부적으로 NH-Amundi자산운용 전주사무소 개소와 'NH금융허브(가칭)' 출범을 통해 전북 금융 지원을 본격화할 예정이다. 해당 사무소 개소는 제3금융중심지 지정을 추진 중인 전북의 기존 인프라를 보완하는 역할을 할 것이다.

또한, NH농협금융은 기업금융 지원을 활성화하기 위해 전북 보증기관 특별출연과 다양한 금융서비스를 제공할 계획이다. 이를 통해 기업성 보험 확대, 혁신 기업 발굴 및 농식품 기업에 대한 특별 금융 지원을 시행할 예정이다.

NH농협금융지주 이찬우 회장은 "전북은 대한민국 금융의 새로운 거점"이라며 "NH금융허브를 통해 계열사 역량을 결집하여 전북이 핵심 금융·산업 중심지로 발전할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.

NH농협금융은 전국 1200개 이상의 사무소를 보유하고 있으며, 동남권 항공·해양·방산 종합지원센터에 이어 2026년에는 전북 NH금융허브를 목표로 설정하고 지역 맞춤형 금융지원 모델을 검토할 예정이다.

dedanhi@newspim.com