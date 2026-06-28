NH농협금융, 제3금융중심지 추진 전북 종합 지원 나선다

AI 핵심 요약beta
- NH농협금융지주는 28일 전북을 테마지역으로 선정했다.
- 농생명·피지컬AI·신재생에너지 중심 종합 지원을 추진한다.
- 3분기 전주사무소와 NH금융허브 출범을 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = NH농협금융지주는 28일 정부의 '5극 3특 국가균형성장' 정책에 발맞춰 전북을 두 번째 테마지역으로 선정하고, 농협 그룹 차원의 종합 지원을 계획했다고 밝혔다.
이번 종합 지원은 전북의 주요 산업인 농생명, 피지컬AI, 신재생에너지를 중심으로 은행, 보험, 증권, 자산운용, 벤처투자 등 그룹의 주요 계열사가 협력하여 진행될 예정이다.
NH농협금융은 3분기 내부적으로 NH-Amundi자산운용 전주사무소 개소와 'NH금융허브(가칭)' 출범을 통해 전북 금융 지원을 본격화할 예정이다. 해당 사무소 개소는 제3금융중심지 지정을 추진 중인 전북의 기존 인프라를 보완하는 역할을 할 것이다.
또한, NH농협금융은 기업금융 지원을 활성화하기 위해 전북 보증기관 특별출연과 다양한 금융서비스를 제공할 계획이다. 이를 통해 기업성 보험 확대, 혁신 기업 발굴 및 농식품 기업에 대한 특별 금융 지원을 시행할 예정이다.
NH농협금융지주 이찬우 회장은 "전북은 대한민국 금융의 새로운 거점"이라며 "NH금융허브를 통해 계열사 역량을 결집하여 전북이 핵심 금융·산업 중심지로 발전할 수 있도록 지원하겠다"고 강조했다.
NH농협금융은 전국 1200개 이상의 사무소를 보유하고 있으며, 동남권 항공·해양·방산 종합지원센터에 이어 2026년에는 전북 NH금융허브를 목표로 설정하고 지역 맞춤형 금융지원 모델을 검토할 예정이다.
dedanhi@newspim.com