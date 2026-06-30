한국투자증권, 모간스탠리와 상품 협력 논의

AI 핵심 요약beta
- 한국투자증권이 30일 모간스탠리와 협력 방안을 논의했다.
- 양사는 국내 투자자용 글로벌 상품 공동 출시를 검토했다.
- 한국투자증권은 모간스탠리 펀드 출시를 준비하고 있다.
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 글로벌 금융사 모간스탠리와 만나 비즈니스 협력 방안을 논의했다고 30일 밝혔다.
이날 오전 서울 여의도 한국투자증권 본사에서 열린 회의에는 김성환 한국투자증권 사장, 마이크 레빈 모간스탠리운용 아시아 대표, 한승수 모간스탠리 한국 대표 등 양사 주요 경영진이 참석했다.
양사는 올해 사업 방향과 중장기 전략을 공유하고 국내 투자자를 위한 글로벌 상품 공동 출시 등 협력 방안을 논의했다.
한국투자증권은 이번 협력을 통해 모간스탠리운용의 대표 펀드 출시를 준비하고 있다. 회사는 해당 상품이 모간스탠리운용 금융상품이 국내 리테일 시장에 출시되는 첫 사례가 될 것이라고 설명했다.
한국투자증권은 이후 모간스탠리운용의 다른 금융상품도 순차적으로 선보일 계획이다. 단순 상품 공급을 넘어 국내 투자자가 글로벌 금융사의 자산관리 서비스에 접근할 수 있도록 연결 역할을 강화한다는 방침이다.
모간스탠리는 투자은행, 자산관리, 자산운용 사업을 영위하는 글로벌 금융그룹이다. 그룹 내 자산운용 사업부문인 모간스탠리운용은 주식, 채권, 멀티에셋, 상장지수펀드(ETF), 사모펀드(PE), 인프라, 헤지펀드 등 다양한 운용 상품과 전략을 보유하고 있다.
한국투자증권은 그동안 글로벌 금융기관과 전략적 파트너십을 통해 국내 투자자에게 글로벌 상품과 투자 기회를 제공해 왔다. 회사는 글로벌 운용사의 투자 역량과 자사 리테일 플랫폼을 연결해 국내 투자자의 글로벌 자산 접근성을 확대한다는 계획이다.
김성환 한국투자증권 사장은 "국내 투자자들의 글로벌 자산 배분 수요가 확대되고 있는 만큼 글로벌 금융기관과 협력을 강화해 투자 기회를 제공하는 것이 중요하다"며 "모간스탠리운용과의 협력을 통해 고객들이 글로벌 우량 자산과 투자 전략에 접근할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com