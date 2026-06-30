정점식 "800조 호남 반도체 투자, 정치공학 결정...국정조사 검토"

"연어덮밥도 국조했는데 800조 반도체 못할 이유 없어"

"조정식 의장, 여당 원 구성 폭주에 제동 걸어야"

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표는 30일 정부의 광주·전남 반도체 산업 투자 구상을 겨냥해 "정치 공학에 따른 결정이라는 비판을 면할 수 없다"며 국정조사 검토 가능성을 시사했다.

정 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "대통령이 대기업 회장들을 좌우로 들러리 세운 채 천문학적 규모의 투자를 운운하는 모습이야말로 관치 경제의 상징"이라며 이같이 밝혔다.

그는 "국가 핵심 전략 산업의 사활이 걸린 대규모 반도체 투자 지역을 공식 발표하기도 전에 어느 날 불쑥 던졌다"며 "투자 지역은 민주당 주요 지지 기반인 광주·전남"이라고 지적했다.

이어 "청와대 정책실장은 민주당 지지층만 보는 김어준의 뉴스공장에 나와 요란한 투자 광고로 정보를 누설했다"며 "지금 민주당은 전당대회를 앞두고 있고, 친명·친문 양대 파벌로 갈라서 극한 대결 중"이라고 주장했다.

정 원내대표는 "이번 정부의 발표는 국민의 혈세와 대기업의 자본으로 전당대회 사전 운동을 하는 것이나 다름없다"며 "지역균형발전은 이런 얄팍한 정치 공학과 권력의 강압으로 되는 것이 아니다"라고 비판했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 정점식 국민의힘 원내대표가 30일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.30 mironj19@newspim.com

그는 "각 지자체는 기업을 유치하기 위해 인센티브를 제시하면서 공정하게 경쟁해야 하고 기업은 자유로운 선택권을 보장받아야 한다"며 "지금처럼 졸속으로 투자를 밀어붙이는 행태는 지자체들의 혁신 의지를 꺾고 기업의 경쟁력을 저하시키는 것"이라고 말했다.

그러면서 "국민의힘은 호남에 대한 투자를 반대하지 않는다. 천문학적 투자에 관한 절차의 공정성과 투명성을 제대로 지키라는 것"이라며 "준비되지 않은 졸속 추진은 호남에도 이익이 되지 않고 대한민국 전체에도 이익이 되지 않는다"고 강조했다.

정 원내대표는 "정부와 여당이 이와 같은 정당한 문제 제기를 회피한다면 야당은 국정조사를 진지하게 검토할 수밖에 없다"며 "만 원짜리 연어 덮밥도 국정조사를 했는데 800조 규모의 반도체 투자를 못할 이유가 없다"고 했다.

한편 정 원내대표는 이날 원 구성 협상과 관련해서도 "민생과 국민 통합을 위해 힘을 모으자는 말을 실천하는 첫걸음은 법사위 정상화"라며 "조정식 의장은 국회의장답게 집권 여당의 오만한 원 구성 폭주에 제동을 걸어야 한다"고 촉구했다.

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