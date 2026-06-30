민주 8·17 전당대회, 대의원·권리당원 70%·국민 30% 반영...1인 1표제 적용

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당대표·최고위원 후보 등록 7월 16~17일

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당 전당대회준비위원회(전준위)는 차기 지도부를 선출하는 8·17 전당대회에서 대의원·권리당원 투표 결과와 국민 여론조사 결과의 반영 비율을 7대 3으로 결정했다.

송옥주 전준위 부위원장은 30일 국회에서 열린 전준위 첫 회의에서 "선거인단 구성과 반영 방식의 변화를 추구했다"며 이같이 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 송옥주 더불어민주당 전국당원대회준비위원회 부위원장이 30일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 민주당 전국당원대회준비위원회 1차 회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.06.30 mironj19@newspim.com

송 부위원장은 "전체 반영 비율은 대의원과 권리당원을 합쳐 70%, 국민 30%로 하되 대의원·권리당원의 표를 동일한 기준으로 반영해 당원주권의 원칙을 보다 분명히 구현했다"고 말했다.

그는 "당원주권을 실질적으로 구현하고, 공정하고 신뢰 받는 전당대회를 만들기 위해 전준위가 중심을 잡겠다"며 "공정하고 투명한 룰을 확립하고, 누구나 납득할 수 있는 기준과 절차를 마련하겠다"고 강조했다.

이날 전준위 회의에서는 오는 8월 17일 대전 컨벤션센터에서 전당대회를 개최하기로 의결했다.

당대표와 최고위원 후보 등록은 7월 16~17일 이틀간 진행하며, 지역당원대회는 당헌·당규에 따라 7월 19일까지 마무리하기로 했다. 예비경선은 7월 21일 실시하기로 했다.

전준위 내 기획(최기상 위원장)·조직(권향엽 위원장)·총무홍보(맹성규 위원장)·강령정책(정태호 위원장)·당헌·당규·당무발전(송옥주 위원장)·청년미래(모경종 위원장) 총 6개 분과도 구성했다.

시도당 순회 경선은 8월 1일 충남·충북·대전·세종을 시작으로 2일 울산·부산·경남, 8일 제주·인천, 9일 강원·대구·경북, 15일 전북·광주·전남, 16일 경기·서울 순으로 진행된다.

전국대의원 총규모는 1만52명으로 하고, 이 가운데 선출직 대의원은 7620명으로 확정했다. 선출직 대의원의 80%는 지역구 국회의원 선거구별로 균등 배분하고, 20%는 최근 전국선거 득표율 등을 반영해 배분하기로 했다.

jeongwon1026@newspim.com