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전북 무주, 현대로템 항공·우주 생산기지 구축…'투자선도지구' 5곳 지정

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  • 국토교통부가 30일 청주·무주·진도·보은·인제 5곳을 2026년 투자선도지구로 선정했다.
  • 청주·무주는 수열에너지 데이터센터와 초음속 제트·우주발사체 엔진 생산기지 등 첨단·전략산업 거점으로 육성한다.
  • 진도·보은·인제에는 김 수출 허브·체류형 관광지·국방 군납단지를 조성하고 세제·용적률 완화 등 집중 지원한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국토부, 청주·무주·진도·보은·인제 5곳 '2026 투자선도지구' 지정
기반시설 조성 국비 최대 100억원 지원…개발부담금·각종 조세 감면

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 전북 무주에 현대로템이 초음속 제트엔진·우주발사체 엔진의 연구개발(R&D)부터 시제품·시험·양산까지 맡는 항공·우주 종합 생산기지가 구축된다. 또 충북 청주시 일대에 대청댐의 수열에너지를 데이터센터와 스마트팜의 냉각에 활용하는 친환경 특화단지가 들어선다. 

30일 국토교통부에 따르면 '2026년 투자선도지구 공모' 결과 충북 청주, 전북 무주, 전남 진도, 충북 보은, 강원 인제 5곳이 최종 선정됐다.

투자선도지구는 지역 성장거점을 육성하고 민간투자 활성화를 유도해 중소도시의 성장동력을 키우는 핵심 수단이다. 이번 공모는 비수도권을 수도권과 동등한 성장축으로 키우는 '5극 3특' 균형성장 전략과 지방주도 균형발전 기조 아래에서 추진됐다. 앞서 지난해에는 강원 영월, 전북 전주·남원, 경남 고성·거창 5곳이 투자선도지구로 선정됐다.

[자료=국토부]

선정 사업들은 항공·우주, 인공지능(AI) 데이터센터와 수열에너지 기반 재생에너지 100%(RE100) 등 정부가 집중 육성하는 전략산업과 맞닿아 있다. 반도체·AI를 비롯한 첨단산업의 무대를 수도권 너머 지방으로 넓히려는 정책 방향과도 통한다.

지역별로 살펴보면 우선 청주는 대청댐 용수의 연중 일정한 수온으로 냉난방하는 수열에너지를 데이터센터와 스마트팜의 냉각에 활용하는 친환경 특화단지를 조성한다. 전력 소모가 큰 데이터센터 냉각을 대청댐 수열에너지로 처리한다. 에너지와 탄소 소비를 줄이는 사업으로 한국수자원공사가 3515억원을 투입한다. 

무주는 현대로템이 초음속 제트엔진·우주발사체 엔진을 연구개발(R&D)부터 시제품·시험·양산까지 구축하는 항공·우주 종합 생산기지를 구축한다. 사업지구는 대전 국방과학연구소·항공우주연구원 등 연구거점과 1시간 거리에 위치해 입지가 뛰어나다. 현대로템이 3034억원을 투자한다.

무주 항공·우주 종합생산기지 위치도 [자료=국토부]

진도는 김·수산물 산지의 강점을 살려 생산·가공·연구·수출을 한곳에 묶은 'K-푸드 김 수출 허브' (글로벌 김 클러스터)를 조성한다. 김 생산·가공 시설, 수산종자 실용화센터 등과 함께 상수공급시설 등 기반시설을 확충한다.

보은은 속리산·법주사 관광과 스포츠 전지훈련 수요는 많지만 숙박 시설이 부족해 방문객이 이탈하던 구병산 관광지에, 호텔·콘도 등 체류형 휴양·체험시설과 구병산IC(하행선)·상하수도 등 기반시설을 조성한다.

인제는 접경지역의 군부대 수요를 겨냥해 군납식품 및 보급품 제조와 물류를 한곳에 모은 국방·군납 특화 산업단지를 조성한다. 동서고속철도 인제역과 연계해 일자리와 정주 기반을 넓히는 거점육성형 사업이다.

투자선도지구에는 조세·부담금 감면, 건폐율·용적률 완화 등 혜택을 제공해 민간 투자를 활성화한다. 특히 성장촉진지역에 해당하는 투자선도지구는 기반시설 조성 등에 국비 최대 100억원을 지원한다. 사업시행자는 개발부담금 감면과 함께 법인세·소득세를 3년간 50% 감면받고, 입주기업은 법인세·소득세를 3년간 전액 감면받는다. 취득세 및 재산세는 조례에 따라 50% 범위 내에서 감면하는 등 집중 지원한다.

신광호 국토부 국토정책관은 "이번 투자선도지구 선정에서는 지역에 첨단산업 투자를 촉진하고, 청년을 위한 좋은 일자리를 제공하여 지방을 균형성장의 거점으로 발전시키겠다"며 "특히 신속한 사업 추진을 위해 사업 계획의 완성도와 실현가능성을 중점 검증했다"고 말했다.

donglee@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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