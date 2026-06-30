형지, 봉제 로봇 실증센터 추진…패션에도 '피지컬 AI' 입힌다

전북 고창 자사 부지 활용…재단·봉제 자동화 파일럿 라인 검증

정부 AI 메가프로젝트 발맞춰 형지엘리트·형지글로벌 사업 고도화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 패션그룹형지가 의류 봉제 자동화를 위한 피지컬 AI 실증·R&D 거점 조성에 나선다. 정부가 최근 발표한 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트'의 핵심 축인 피지컬 AI와 AI 데이터센터 구상에 맞춰 섬유·패션 제조 혁신 기반을 마련하겠다는 구상이다.

30일 패션그룹형지는 전북 고창군 흥덕면 흥덕리 일대에 보유한 2000평 규모 자사 부지를 활용해 의류 봉제 로보틱스 실증 및 R&D센터를 선보일 계획이라고 밝혔다. 해당 부지는 삼성전자 스마트 허브단지 인근으로 알려진 곳으로, 호남권 접근성이 높은 입지라는 설명이다.

이번 센터는 단순 봉제공장이 아니라 재단·봉제 자동화를 연구하고 검증하는 피지컬 AI 실증 거점으로 운영될 예정이다. 부드러운 원단을 다루는 로봇 핸들링, 비전 인식, 자동 재단 기술 등을 연구하고 파일럿 라인을 통해 실제 생산 적용 가능성을 점검한다. 봉제 자동화는 원단 특성상 난도가 높아 섬유산업의 오랜 과제로 꼽혀왔다.

형지는 이번 R&D센터를 형지엘리트, 형지글로벌 등 계열사 사업 고도화에도 활용한다는 방침이다. 패션 제조 현장에 AI와 로봇 기술을 접목해 생산 효율을 높이고, 호남 지역 섬유산업 발전 기반을 마련하겠다는 전략이다.

패션그룹형지 관계자는 "정부의 국민보고회는 AI와 로봇을 통해 대한민국 산업을 도약시키겠다는 의지 표명"이라며 "봉제·재단 자동화를 다루는 피지컬 AI 실증센터를 성공적으로 운영해 기업 가치를 혁신하고, 호남지역 섬유 발전의 교두보를 마련하겠다"고 말했다.

mkyo@newspim.com