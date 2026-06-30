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'청년 모두를 위한 재무상담' 7월 16일부터…상담 건수 연4600건→10만건 늘린다

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  • 금융위원회가 30일 청년 맞춤형 재무상담을 연 10만건 이상으로 확대하기로 했다고 밝혔다.
  • 7월부터 상담 거점을 21개에서 133개 이상으로 늘리고, 온라인 진단·1대1 상담·사후관리 등 무료 상담 체계를 운영한다.
  • 재무상담 이용 청년에게는 청년미래적금 우대금리와 대출 연계 혜택을 제공하고, 저신용·취약청년에는 신용관리·채무조정 특화 상담을 지원한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"개인별 상황·목표 맞춘 재무상담 체계 구축 매우 중요"
상담 거점 연 200개 이상 확대, 비수도권 비중 47%로 확대
온라인 종합 플랫폼 7월 6일부터 운영

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회가 청년들의 자산 형성과 금융 의사결정을 지원하기 위해 맞춤형 재무상담 서비스를 대폭 확대한다. 기존 연간 4600건 수준에 머물던 상담 규모를 연 10만 건 이상으로 늘리고, 전국 어디서나 무료로 이용할 수 있는 '청년 모두를 위한 재무상담'을 오는 7월 16일부터 본격 운영한다.

금융위원회는 30일 서민금융진흥원 대회의실에서 권대영 금융위원회 부위원장 주재로 열린 '청년 모두를 위한 재무상담' 태스크포스(TF) 3차 회의에서 사업 추진방안과 준비 현황을 최종 점검했다. 이날 회의에는 서민금융진흥원, 은행연합회, 금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 금융감독원, 금융산업공익재단, 청년 재무상담사와 시범사업 참여 청년 등이 참석했다.

권대영 금융위 부위원장은 이날 모두 발언을 통해 "청년기는 취업과 결혼, 주거 마련 등 중요한 재무적 의사결정을 해야 하는 시기지만 체계적인 재무관리를 받지 못하는 청년이 많다"며 "청년미래적금과 같은 자산형성 정책에 더해 개인별 상황과 목표에 맞춘 재무상담 체계 구축이 매우 중요하다"고 강조했다.

[사진=금융위원회]

상담 거점 21개→7월 133개, 상담 10만건 이상으로 확대

이번 사업의 핵심은 상담 인프라를 대폭 확대하는 것이다. 현재 21개에 불과한 상담 거점은 7월부터 전국 133개로 늘어나며, 연내에는 200개 이상으로 확대된다.

이 가운데 은행이 115개 지점을 운영하고 증권사 12개, 보험사 6개 지점이 참여한다. 그동안 수도권에 집중됐던 상담도 비수도권 비중을 기존 약 30%에서 47%까지 확대한다. 또한 청년이 원하는 장소로 상담사가 직접 찾아가는 '찾아가는 재무상담'도 전국적으로 운영한다.

운영 방식도 달라진다. 모집 기간을 두는 일회성 사업이 아니라 연중 상시 신청이 가능하며, 주말과 야간 상담도 제공해 접근성을 높일 계획이다. 재무상담은 ▲온라인 재무진단 ▲상담 신청 ▲1대1 맞춤형 상담 ▲사후관리 등 4단계로 진행된다.

청년은 온라인에서 자신의 소득과 지출, 부채 등을 입력해 재무상태를 진단한 뒤 원하는 날짜를 선택해 금융기관을 방문하거나 상담사를 통해 상담을 받을 수 있다. 상담 이후에는 약 한 달 뒤 전화로 사후 상담을 실시해 재무계획 이행 여부와 애로사항을 점검한다. 모든 과정은 무료다.

상담사는 한국재무설계사(AFPK), 국제공인재무설계사(CFP), 자산관리사(FP) 등 전문 자격을 보유하거나 금융기관 직원으로 구성되며, 청년 특성에 맞는 교육을 의무적으로 이수한 후 상담을 진행한다.

청년이 재무생활 관련 콘텐츠를 쉽게 이용할 수 있는 온라인 종합 플랫폼도 오는 7월 6일부터 운영한다. 청년은 해당 홈페이지를 통해 온라인 재무진단과 재무상담 신청, 온라인 재무상담, 금융 교육, 청년 소통 채널 등 금융생활과 관련된 다양한 콘텐츠를 이용할 수 있다. 

7월 16일부터 본격 상담 서비스 시작

저신용자나 과도한 부채를 가진 청년에게는 일반 상담 외에 신용관리와 채무조정 등 특화 서비스를 연계한다. 또한 자립준비청년 등 금융취약계층을 대상으로는 금융감독원이 별도의 맞춤형 재무상담을 제공할 예정이다.

재무상담은 청년 대상 정책금융상품과도 연계된다. 재무상담을 받은 청년은 '청년미래적금' 가입 시 우대금리 0.2%포인트를 추가로 받을 수 있으며, '청년 미래이음 대출' 이용을 위해서는 재무상담이 필수 요건으로 적용된다. 청년미래적금은 월 최대 50만원씩 3년간 납입하면 정부기여금과 비과세 혜택 등을 통해 최대 2255만원을 받을 수 있는 청년 자산형성 지원 상품이다.

금융위는 홈페이지 구축과 상담사 교육을 마무리한 뒤 오는 7월 16일부터 본격적인 상담 서비스를 시작한다. 만 19세부터 34세까지의 청년은 7월 6일부터 전용 홈페이지에서 본인 인증과 온라인 재무진단을 거쳐 상담을 신청할 수 있다. 청년미래적금이나 청년도약계좌 가입자는 연령 기준을 넘더라도 동일한 서비스를 이용할 수 있다.

금융위는 향후 TF를 '이행점검반'으로 전환해 사업 운영 상황을 지속적으로 점검하고, 청년들의 의견을 반영해 제도를 지속적으로 개선해 나갈 계획이다.

dedanhi@newspim.com

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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