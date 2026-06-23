'스타트업을 유티콘으로' 금융위, 모태펀드·국민성장펀드 연계한다

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금융위·중소벤처기업부, '모태펀드-국민성장펀드 이어달리기 공동행사'

이억원 "산업, 금융, 기업과 투자자 하나의 생태계로 움직여야"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 정부가 초기 투자 단계의 벤처·스타트업을 글로벌 유니콘 기업으로 육성하기 위해 모태펀드와 국민성장펀드를 연계하는 '투자 이어달리기' 체계를 본격 가동한다.

금융위원회와 중소벤처기업부는 23일 서울 마포구 SVC 서울(스타트업벤처 캠퍼스 서울)에서 '모태펀드-국민성장펀드 이어달리기 공동행사'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 모태펀드가 발굴·육성한 유망 벤처기업을 국민성장펀드의 후속 투자와 연결해 글로벌 빅테크 기업으로 성장할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다. 행사에는 금융위, 중기부를 비롯해 한국벤처투자, 산업은행, 기업은행, 한국성장금융, 5대 금융그룹, 벤처캐피탈 업계 관계자와 투자기업 등이 참석했다.

이억원 금융위원장 [사진=뉴스핌DB]

금융위는 지난 5월 출범한 '성장기업발굴협의체'를 통해 범부처와 민간이 공동으로 육성한 성장기업을 발굴하고 있으며, 이번 행사를 계기로 중기부가 그동안 모태펀드를 통해 투자·육성한 기업들을 국민성장펀드와 본격적으로 연계할 계획이다.

이억원 금융위원장은 이날 모두발언에서 "오늘 이어달리기는 두 펀드의 물리적 결합을 넘어 대한민국 미래를 향한 성장사다리를 구축하는 전환점"이라며 "산업과 금융, 기업과 투자자가 하나의 생태계로 움직일 때 미래 산업의 승패가 결정된다"고 말했다.

이어 "정부도 대규모 자본 공급의 연속성을 확보하는 한편 혁신기업의 성장을 가로막는 규제와 현장의 걸림돌을 제거하는 데 앞장서겠다"고 강조했다.

노용석 중기부 차관도 "이번 행사는 펀드 간 투자 이어달리기의 첫걸음"이라며 "모태펀드가 발굴한 혁신 벤처·스타트업이 국민성장펀드의 후속 투자를 통해 글로벌 빅테크 기업으로 도약하는 실질적인 연결고리가 되기를 기대한다"고 밝혔다.

이날 간담회에서는 모태펀드의 성과와 국민성장펀드의 향후 투자 전략도 공유됐다.

한국벤처투자는 모태펀드가 국내 벤처투자 시장의 마중물 역할을 수행해 왔으며, 현재 국내 유니콘 기업의 87%가 모태펀드 투자 이력을 보유하고 있다고 설명했다. 특히 AI, 방산, 바이오 등 딥테크 분야를 중심으로 성장성과 기술력을 갖춘 기업들을 선별해 국민성장펀드와 연계할 계획이라고 밝혔다.

산업은행은 국민성장펀드 운용 현황을 소개하며 스케일업 투자 확대 계획을 발표했다. 산업은행은 지난 5월 말 기준 국내 대표 AI 기업 3곳에 약 2조 원 규모의 지분투자를 승인했으며, 연내 스케일업 펀드 등 정책성 펀드 조성을 마무리하고 본격적인 투자 집행에 나설 계획이라고 설명했다.

또한 성장기업발굴협의체를 통해 모태펀드가 추천한 유망기업에 대해 후속 투자를 적극 검토하는 등 '정책금융 이어달리기' 체계를 본격 운영하겠다는 방침도 밝혔다.

이날 행사에서는 엑시나, 라이온로보틱스, 스탠다드에너지, 바이오오케스트라, 라피끄 등 모태펀드 투자기업 대표들이 직접 참석해 성장 전략과 투자 수요를 설명했다.

기업들은 "모태펀드의 초기 투자 덕분에 기술 개발과 사업화를 추진할 수 있었다"며 "대규모 설비 투자와 글로벌 시장 진출이 필요한 시점에서 국민성장펀드의 후속 투자가 성장의 발판이 될 것"이라고 입을 모았다.

이어진 공동 IR에서는 딥테크 분야를 중심으로 선별된 11개 기업이 투자설명회를 진행했다.

차세대 반도체 규격인 CXL을 개발하는 엑시나, 국방·재난구조용 사족보행 로봇을 개발하는 라이온로보틱스, 초경량 우주발사체 개발기업 페리지에어로스페이스, 바나듐 이온 배터리를 개발하는 스탠다드에너지, 알츠하이머 치료제를 연구하는 바이오오케스트라 등 첨단기술 기업들이 향후 성장 로드맵과 투자 계획을 발표했다.

행사에서는 투자설명회뿐 아니라 국민성장펀드 운용사와 기업 간 1대1 밋업도 진행됐다. 또한 5대 금융그룹이 참여해 기업별 맞춤형 금융 상담을 제공하며 후속 투자와 금융 지원 방안을 논의했다.

정부는 이번 행사를 계기로 초기 투자 단계에서 성장 단계까지 이어지는 정책금융 체계를 구축해 첨단전략산업 분야의 유니콘 기업을 지속적으로 육성한다는 계획이다.

이 위원장은 "혁신기업이 글로벌 유니콘 기업으로 성장하기 위해서는 스케일업 단계에서의 연속성 있는 금융지원이 핵심"이라며 "국민성장펀드를 통해 국가 첨단전략산업과 미래 성장 분야에 모험자본을 집중 공급해 생산적 금융을 확산시키겠다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com