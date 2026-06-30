전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.30 (화)
KYD 디데이
정책·서울 서울시

속보

더보기

차기 서울시의장에 3선 임만균 선출…오세훈 향한 '송곳 견제' 예고

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 더불어민주당 임만균 시의원이 30일 제12대 서울시의회 전반기 의장 후보로 선출됐다고 했다.
  • 민주당이 전체 118석 중 80석을 차지해 의장 당선과 오세훈 서울시장 시정에 대한 강력한 견제가 예상된다고 했다.
  • 임만균 의장 후보는 예산검증특별위원회 신설 등으로 한강버스·GTX-A 철근 누락 사태 등 서울시 대규모 사업의 타당성과 재정 건전성을 집중 점검하겠다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주당 80석으로 압도적 다수
예산·대형사업 검증 강화 전망
한강버스·철근 누락 등 정조준

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 제12대 서울시의회 전반기 의장 후보로 더불어민주당 3선인 임만균 시의원(관악3)이 선출되며 새 의회 윤곽이 드러나고 있다. 민주당이 다수당을 차지한 만큼 한강버스, 수도권광역급행철도(GTX)-A 철근 누락 사태 등 오세훈 서울시장의 시정을 향한 강력한 견제가 예상된다.

30일 서울시의회에 따르면 내달 본회의에서 임 의원의 의장직에 대한 전체 의원 표결이 예정됐다. 6·3 지방선거에서 민주당이 서울시의회 전체 118석 가운데 80석(지역구 73석·비례대표 7석)을 차지하고 있어 사실상 임 의원의 당선이 유력하다.

임 의원은 1978년생으로 한남대 도시지역계획학과를 졸업해 공인노무사로 활동했다. 2018년 이후 제10대·11대 서울시의원을 역임했다. 제10대 서울시의회에서는 도시계획균형위원회, 예산정책위원회, 예산결산특별위원회 위원을 맡았다. 제11대에서는 환경수자원위원회 위원장으로 활동했다. 부동산대책 및 주거복지 특별위원회, 청년발전 특별위원회 등 주거·청년 정책 분야에도 참여했다.

임만균 서울시의회 의장 후보 [사진=서울시의회]

또 대통령 직속 국가균형발전위 국민소통특별위원회 위원과 더불어민주당 청년정책연구소 회장, 서울시 도시계획위원회 심의위원, 관악청년회의소(JCI) 회장 등을 거쳤다.

통상 의장은 다수당에서, 부의장 두 자리는 민주당과 국민의힘이 한 자리씩 맡는다. 민주당 몫 부의장 후보로는 성흠제 시의원(3선·은평1), 국민의힘은 이성배(3선·송파4) 시의원이 각각 선출됐다. 양당 원내대표(대표의원)는 민주당 이상훈 시의원(3선·강북2)과 국민의힘 김길영 시의원(재선·강남6)이 올랐다.

◆ '압도적 의석' 민주당, 오세훈 서울시정 본격 견제

앞서 임 의원은 출마 선언을 통해 오세훈 시정에서 제기된 각종 논란과 예산 낭비, 졸속·전시 행정에 대한 검증과 견제를 강조한 바 있다. 그는 한강버스, 감사의 정원, TBS 지원 조례, GTX-A 철근 누락 사태, 서소문 고가차도 붕괴 참사 등에 대한 송곳 검증을 약속했다.

올해 서울시의회는 전체 118석 가운데 민주당이 80석으로 재적의원 3분의2를 넘기고 국민의힘이 38석에 그쳤다. 지난 2022년 112석 중 민주당이 31석에 그쳤던 것과는 완전히 달라졌다.

임 의원은 "지난 제11대 서울시의회에서 더불어민주당은 전체 의석의 3분의1에도 미치지 못해 시민의 기대를 뒷받침하기 어려운 구조적 한계가 있었다. 하지만 제12대 의회는 다르다"라며 "1000만 서울 시민께서 서울시의회에 주요 안건을 책임있게 처리하고, 오세훈 시정을 제대로 감시·견제하라는 뜻으로 80석이라는 압도적 의석을 부여해 주셨다"고 강조했다.

그는 취임 즉시 예산검증특별위원회(가칭)를 구성해 안전 문제가 제기되는 사업에 대해 사업의 타당성부터 집행 전반을 검증하겠다고 밝혔다. 이런 기조 아래에서 오 시장이 추진하는 대규모 개발사업과 도시 인프라 투자 등 대규모 사업을 중심으로 타당성·재정 건전성 등을 집중 점검할 것으로 보인다.

앞으로 예산 삭감이나 조례 개정 등으로 제동을 걸 가능성이 있다. 의견이 극심히 갈리는 사안 발생 시에는 재적의원 3분의 2 이상 찬성으로 시장 결정에 재의요구권을 행사할 공산도 크다.

이런 가운데 국민의힘 시의원들은 오세훈 서울시장을 엄호할 것을 예고했다. 국민의힘 원내대표에 선출된 김길영 시의원은 당선 후 "국민의힘은 오세훈 시정의 성공을 뒷받침하는 든든한 동반자"라고 밝혔다. 사자성어 '동주공제(同舟共濟)'를 인용하며 "운명을 같이 하는 한배를 탄 사람으로서 의원 모두가 서로를 믿고 함께할 때 시민의 기대에 부응할 수 있다"며 "우리의 단합은 시민의 희망이 되고 우리의 성과는 서울의 미래가 될 것"이라고 단합을 강조했다. 

100wins@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
동탄·기흥·구리 규제지역 묶인다 [서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 반도체 특수와 교통 호재, 서울 인접 수요가 맞물리며 집값이 오른 경기 주요 지역이 규제지역으로 신규 지정된다. 정부는 투기적 매수를 차단하고 실수요자를 보호하기 위해 화성시 동탄구와 용인시 기흥구, 구리시를 투기과열지구 및 조정대상지역으로 지정하기로 했다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] 30일 국토교통부는 주거정책심의위원회 심의·의결을 거쳐 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳을 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정한다고 밝혔다. 이번 지정은 최근 이들 지역의 주택가격 상승세가 이어진 데 따른 조치다. 지정 효력은 7월 1일부터 발생한다. 화성시 동탄구와 용인시 기흥구는 최근 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감과 GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선 영향이 반영된 지역으로 꼽힌다. 구리시는 서울과 인접한 역세권 수요가 이어지며 가격 상승세가 지속되고 있는 상황이다. 월간 주택 매매가격 변동률을 보면 화성시 동탄구는 올해 2월 0.78%에서 상승 폭이 매월 확대되며 5월에는 1.5%대를 넘어섰다. 지난 4월과 5월 용인시 기흥구는 0.85%와 0.95% 상승했다. 구리시는 올 2월 1.77%의 상승률을 기록하더니 지난달까지 1.15%로 집계됐다. 국토부는 이들 지역의 가격 흐름과 주택시장 상황을 고려해 규제지역 신규 지정을 결정했다. 투기과열지구와 조정대상지역 지정에 따라 해당 지역에서는 주택시장 과열을 억제하기 위한 관련 규제가 적용된다. 규제지역으로 지정되면 주택구입 목적 주택담보대출 LTV가 무주택자 기준 40%로 제한되고, 유주택자는 주담대를 받을 수 없다. 대출 한도는 최대 6억원으로 묶이며 6개월 이내 전입 의무도 부과된다. 청약에서는 1순위 요건과 재당첨 제한, 전매제한이 강화되고, 조정대상지역 지정에 따라 다주택자 취득세·양도세 중과와 1세대1주택 비과세 거주요건도 적용된다. 투기과열지구 내 정비사업장에서는 조합원 지위 양도 제한과 정비사업 분양 재당첨 제한도 적용된다. 경기도도 후속 조치에 나선다. 경기도는 시·도 도시계획위원회를 거쳐 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획이다. 토지거래허가구역 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월 31일까지다. 토지거래허가구역은 '부동산 거래신고 등에 관한 법률'에 따라 지정 공고일인 6월 30일에서 5일 뒤부터 효력이 발생한다. 국토부 관계자는 "규제지역 신규 지정과 함께 부동산 시장을 교란하는 불법행위에 엄정 대응하겠다"며 "주택가격 상승 지역에 대한 모니터링도 강화할 계획"이라고 말했다. 주택시장이 조속히 안정될 수 있도록 9·7 주택공급 확대방안, 1·29 수도권 도심 6만가구 공급계획, 5월 말 발표한 매입임대 물량 확대와 비아파트 공급 확대 계획 등을 추진한다. 매입임대의 경우 내년까지 규제지역에 6만6000가구 이상을 공급한다는 계획이다. '범정부 주택공급 현장 애로해소 지원센터'를 가동해 주택건설 애로 해소를 지원하고, 현장의 목소리를 반영해 공급 방안을 보완·발전시켜 나갈 예정이다. [AI 그래픽 생성=정영희 기자] Q. 어느 지역이 규제지역으로 새로 지정되나요? A. 경기도 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시 등 3곳이 투기과열지구 및 조정대상지역으로 신규 지정됩니다. Q. 규제지역 지정 효력은 언제부터 발생하나요? A. 투기과열지구와 조정대상지역 지정 효력은 7월1일부터 발생합니다. Q. 정부가 이들 지역을 규제지역으로 지정한 이유는 무엇인가요? A. 반도체 업계 특수에 따른 집값 상승 기대감, GTX-A 개통 등 교통 인프라 개선, 서울 인접 역세권 수요가 맞물리며 주택가격 상승세가 이어졌기 때문입니다. Q. 토지거래허가구역 지정도 함께 추진되나요? A. 경기도는 화성시 동탄구, 용인시 기흥구, 구리시를 토지거래허가구역으로 지정할 계획입니다. 지정 기간은 다음달 5일부터 2027년 12월31일까지입니다. Q. 정부는 규제지역 지정 외에 어떤 대응을 하겠다고 밝혔나요? A. 국토부는 불법행위에 엄정 대응하고 주택가격 상승 지역에 대한 모니터링을 강화하겠다고 밝혔습니다. 또 기존 주택공급 확대방안과 매입임대·비아파트 공급 확대 계획을 추진하고, 주택공급 현장 애로해소 지원센터를 가동할 예정입니다. chulsoofriend@newspim.com 2026-06-30 08:17
사진
李대통령 지지율 46.5% [리얼미터] [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 국정수행 지지율이 6주 연속 하락해 46.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 29일 나왔다. 리얼미터가 이날 공개한 6월 4주차 주간집계(에너지경제신문 의뢰, 22∼26일 조사)을 살펴보면 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정평가는 46.5%로 지난주보다 0.2%포인트(p) 하락했다. 6월 4주차 주간집계 이재명 대통령 국정수행 평가 [그래프=리얼미터] 부정평가는 49.5%로 역시 지난주보다 0.2%p 하락했다. '잘 모름' 응답은 4%다. 리얼미터는 "중앙선거관리위원회 투표지 부실 관리 사태가 장기화하는 가운데, 민생경제에 대한 불신이 확대된 데다 검찰 보완수사권 폐지 방침과 호남 반도체 투자 논란을 둘러싼 여야 정치 공방까지 겹치면서 지지율 하락세가 지속됐다"고 분석했다. 정당 지지도 조사(25∼26일 조사)에서는 더불어민주당이 지난주보다 0.9%p 오른 41%, 국민의힘이 0.3%p 내린 42%를 기록했다. 6월 4주차 주간집계 정당 지지도 [그래프=리얼미터] 리얼미터는 "민주당은 호남 반도체 클러스터 투자 이슈가 광주 전라와 40대 지지층 결집으로 이어지며 지지율 상승을 견인했다"고 분석했다. 지역별로 보면 광주·전라에서 9.2%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 6.8%p 올랐다.  국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 거취를 둘러싼 당내 갈등이 지속되면서 서울·충청권과 중도층에서 지지 이탈이 발생했다"면서도 "보수층과 영남권 핵심 지지층의 결집으로 소폭 하락에 그친 것으로 보인다"고 해석했다. 지역별로는  인천·경기에서 3.4%p, 부산·울산·경남에서 3.5%p, 대구·경북에서 3.9%p 올랐고, 대전·세종·충청에서 10.0%p, 광주·전라에서 8.9%p, 서울에서 6.7%p 내렸다.  이어 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 2.8%, 진보당 1.5%로 집계됐다. 기타 정당은 2.1%, 무당층은 6.9%다. 두 조사는 모두 무선 100% 자동응답 방식으로 이뤄졌다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. the13ook@newspim.com 2026-06-29 08:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동