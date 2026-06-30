NH농협은행, 철강기업 대상 공급망 금융 출시...플랫폼 연계 강화

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API 기반 대출·최대 1.5%p 금리 우대

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협은행이 철강 거래 기업의 자금 부담 완화를 위한 플랫폼 연계 금융 서비스를 선보였다.

농협은행은 30일 철강 온라인 플랫폼 이스틸포유와 손잡고 'BaaS(서비스형 뱅킹) 기반 공급망 금융 서비스'를 출시했다고 밝혔다.

[사진=NH농협은행]

이스틸포유는 포스코 철강 제품의 유통과 결제를 지원하는 국내 대표 플랫폼으로 약 5000개 회원사를 확보하고 있다. 농협은행은 이 플랫폼과 연동해 구매기업을 대상으로 맞춤형 금융 기능을 제공할 계획이다.

이번 서비스와 함께 전용 상품인 'NH IBF(Iron Bridge Finance) 플랫폼 연계대출'도 출시됐다. 해당 상품은 구매기업이 체결한 철강 거래 대금의 최대 70%를 최장 90일 동안 지원하는 구조로, 공급망 내 자금 흐름을 안정적으로 뒷받침하는 데 초점을 맞췄다.

특히 대출 한도 확인과 자금 정산 등 주요 절차를 API로 자동화해 이용 편의성과 처리 속도를 높인 점이 특징이다. 여기에 별도의 우대금리 체계를 적용해 기본 1.0%포인트, 최대 1.5%포인트까지 금리 혜택도 제공한다.

농협은행은 서비스 출시를 기념해 오는 7월부터 두 달간 이벤트도 진행한다. 기간 내 해당 대출을 처음 이용하는 선착순 30개 기업에는 30만원 상당의 사은품을 제공할 예정이다.

peterbreak22@newspim.com