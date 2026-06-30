몽베스트, '싸이흠뻑쇼 2026' 공식 생수 협찬… 전국 9개 도시에 46만 병 지원

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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 생수 브랜드 몽베스트가 여름 대표 공연인 '싸이흠뻑쇼 SUMMERSWAG 2026'의 공식 생수 협찬사로 참여한다고 밝혔다.

[사진=몽베스트 제공]

몽베스트는 지난 27일부터 오는 8월 23일까지 의정부, 대구, 인천, 과천, 원주, 수원, 광주, 부산, 대전 등 전국 9개 도시에서 총 14회에 걸쳐 개최되는 공연 현장에 자사 생수 약 46만 병을 지원한다. 야외 대규모 공연 특성을 고려해 관객들의 원활한 수분 섭취를 돕고 여름철 온열질환 예방에 기여한다는 취지다.

이와 함께 몽베스트는 공식 인스타그램 채널을 통해 일상 속 안전을 환기하는 '1+CARE 캠페인'을 본격 전개한다. 캠페인의 첫 단계로 여름철 필수 안전 정보인 '온열질환 예방 및 올바른 수분 섭취 수칙' 콘텐츠를 발행한다.

소비자 참여를 독려하기 위한 '나만의 여름철 안전 꿀팁 공유 이벤트'도 병행한다. 일상 속 폭염 예방 노하우를 공유하는 댓글 이벤트로, 추첨을 통해 '싸이흠뻑쇼' 공식 유니폼과 몽베스트 위드어스 생수를 증정할 예정이다.

[사진=피네이션 제공]

몽베스트 관계자는 대규모 인원이 모이는 축제 현장에서 관객들의 건강한 수분 섭취를 도울 수 있어 뜻깊다며 한낮 기온이 치솟는 무더운 여름철에는 폭염 예방을 위한 수분 관리가 필수적인 만큼 앞으로도 안전 가치와 건강한 습관을 전파하는 캠페인을 지속하겠다고 전했다.

ohzin@newspim.com