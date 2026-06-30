카카오페이, ESG 보고서 발간..."AI 중심 금융혁신 강조"

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AI 기반 금융 혁신 신규 핵심 이슈로

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 카카오페이가 AI 전환 성과를 반영한 ESG 보고서를 공개하며 지속가능경영 전략을 구체화했다.

카카오페이는 30일 2025년 ESG 보고서를 발간하고, 인공지능(AI) 중심의 경영 혁신과 향후 지속가능경영 방향을 제시했다.

[사진=카카오페이]

이번 보고서는 네 번째 발간으로, 카카오페이를 비롯해 카카오페이증권, 카카오페이손해보험, 페이민트 등 주요 계열사의 ESG 활동과 성과를 함께 담았다.

특히 전사적으로 추진 중인 'AX(AI 전환)' 전략을 보고서 전반에 반영한 점이 특징이다. 단순한 기술 도입을 넘어 업무 방식과 사업 구조를 AI 중심으로 재편하고, 이를 통해 창출된 금융 혁신 성과를 강조했다.

이 같은 변화는 이중 중대성 평가에도 반영됐다. 기존 개인정보 보호, 금융소비자 보호, 기후 대응에 더해 'AI 기반 금융 혁신'을 신규 핵심 이슈로 선정했으며, 관련 대응 현황을 국제지속가능성기준위원회(ISSB) 기준에 맞춰 공개했다.

또한 글로벌 투자 환경 변화에 맞춰 공시 체계도 고도화했다. AI와 사람이 모두 이해할 수 있도록 정보를 설계한 '듀얼 리더블(dual-readable)' 방식의 공시 체계를 도입해 데이터 활용성과 접근성을 높였다.

환경 부문에서는 기후 시나리오 분석과 자연자본 리스크 평가를 수행하고, 재생에너지 사용 비중을 확대하는 등 탄소중립 이행을 지속했다.

사회 부문에서는 인권·안전·상생 관련 중장기 목표를 수립하고, 조직 전반에 AI 역량 강화 교육을 확대했다. 지배구조 측면에서도 경영진 승계 체계와 보수 정책을 정비하며 관리 체계를 강화했다.

이 같은 성과를 바탕으로 카카오페이는 한국ESG기준원 평가에서 통합 A등급을 받았으며, S&P 글로벌 지속가능성 평가 기반 지수에 3년 연속 편입됐다. 또한 ISS ESG 평가에서는 프라임 등급을 획득했다.

신원근 카카오페이 대표는 "AI는 기업의 지속가능성과 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소"라며 "책임 있는 기술 활용과 금융 혁신을 통해 신뢰 기반의 성장을 이어가겠다"고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com